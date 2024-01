Pracownicy dostają coraz częściej zakazy korzystania z ChatGPT. Jakie są zagrożenia?

Już 27 proc. przedsiębiorstw zakazuje stosowania systemów generatywnej AI. Powód? Obawy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Jak wynika z najnowszych badań Cisco, 48 proc. respondentów przyznaje się do wprowadzania niepublicznych informacji do narzędzi genAI. A to poważne ryzyko wycieku wrażliwych danych. Już 91 proc. firm przyznaje, że musi zrobić więcej, aby zapewnić klientów, że ich dane są wykorzystywane przez sztuczną inteligencję do zamierzonych i zgodnych z prawem celów – czytamy w raporcie „Data Privacy Benchmark Study”.

Firmy obawiają się o bezpieczeństwo danych

Eksperci zauważają, że brak zaufania ze strony konsumentów to dziś rosnące wyzwanie dla koncernów wykorzystujących sztuczną inteligencję. Dev Stahlkopf, dyr. Cisco ds. prawnych, podkreśla, iż generatywna AI wymaga nowych technik zarządzania danymi i ryzykiem. Wśród najważniejszych obaw firmy wymieniają zagrożenia związane z własnością intelektualną danych opracowanych przez AI (69 proc.) oraz ryzyko ujawnienia informacji opinii publicznej lub konkurencji (68 proc.). Dlatego coraz więcej firm zakazuje – co najmniej tymczasowo – używania botów (tak zrobiło co czwarte przedsiębiorstwo, w 61 proc. przypadków wykluczono część narzędzi genAI).

Inne z kolei wprowadzają specjalne mechanizmy kontroli – z badań wynika, że 63 proc. podmiotów posiada ograniczenia co do tego, jakie dane można wprowadzać do chatbotów. To dlatego, że w wielu przypadkach wpisywano np. informacje o pracownikach (45 proc.) lub tajemnice handlowe (48 proc.).

Rosną wydatki na ochronę

A firmy boją się związanych z tym naruszeń przepisów (tak wskazuje 25 proc. ankietowanych). Stąd coraz powszechniejsze w biznesie staje się etyczne i odpowiedzialne wykorzystanie AI. Do tego dochodzi kwestia regulacji w zakresie przechowywania danych na terenie danego kraju lub regionu. Na ten aspekt bezpieczeństwa uwagę zwraca aż 91 proc. badanych przez Cisco firm.