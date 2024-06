Technologie wyczulone na ludzi

Nie ma tu przypadku, jest ciężka praca i patrzenie w długiej perspektywie. To nas określa. No i odrobina szaleństwa. My od razu chciałyśmy robić coś znaczącego i wynoszącego naszą misję na nowy poziom. Od ponad 15 lat inspirujemy kobiety w technologiach i do technologii. Mamy w tym obszarze mnóstwo doświadczeń i znakomity know-how. Mamy też do tego serce. Czułyśmy, że nadszedł czas, aby się tym podzielić.

Jak to się zaczęło?

Pamiętam pierwsze spotkanie na ten temat z dwoma dziewczynami z firm high tech, na podłodze w naszym maleńkim biurze przy ul. Wspólnej w Warszawie. Puszczałyśmy im slajdy i opowiadałyśmy o tym, że oto zrobimy jedno z największych i najważniejszych konferencji dla women in tech na świecie. Bo chcemy, aby Polska stała się głównym hubem w Europie tematu kobiet w technologiach. Patrzyły na nas sceptycznie, ale ostatecznie zaangażowały się – tak jak i nagle mnóstwo innych osób, firm partnerskich, uczelni, instytucji. Odzew był niesamowity. Trafiłyśmy z naszą propozycją na świetny moment.

Dlaczego to był taki świetny moment?

To był moment przełomu, w którym świat – przemysł, biznes, nauka – zrozumiał, że tak naprawdę potrzebuje kobiet. Potrzebuje mądrych ludzi, aby móc się rozwijać i aby tworzyć rozwiązania dla całego, pięknego i różnorodnego świata, a nie dla jednej tylko części społeczeństwa. I że to się biznesowo i jakościowo po prostu opłaca. I nagle okazało się, że tych kobiet w obszarze technologii, nauki i innowacji nie ma. A przynajmniej jest za mało, a te, które są aktywne i świetne w tym co robią, są mało widoczne. Było oczywistym, że należy to zmienić.

Jakie gorące tematy proponujecie na Summicie?