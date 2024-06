Women in Tech Summit. Sztuczna inteligencja ma nam pomóc

I żeby było jasne, ani minuty nie żałuję tego wyboru. Uważam, że to super rzecz. Po pierwsze, mam misję. Faktycznie czuję, że praca, którą wykonuję, jest dla kogoś, jest dla osób, które są mi bliskie, jest dla innych kobiet. To niesamowite, że mogę dbać np. o obszar innowacji dla obywateli i obywatelek. To naprawdę świetne. Nie mówię, że w firmie misji nigdy nie ma. Tylko że dla mnie to zupełnie coś innego. To robienie czegoś faktycznie dla 38 mln obywatelek i obywateli. Spójrzmy na rozwiązanie jak np. mObywatel.

Stoi pani za tą aplikacją?

Nie, to nie jest moje rozwiązanie, ale najważniejsze, że to część pracy, którą wykonujemy jako Ministerstwo Cyfryzacji. Teraz wdrażamy akt o sztucznej inteligencji, czyli AI Act, czy zleciliśmy budowanie polskiego LLM (modelu językowego), nazwanego PLLuM. To coś, czym z moim zespołem się zajmujemy. To rzeczy, które będą wpływać na wszystkich obywateli, wszystkie przedsiębiorstwa i cieszę się, że mogę dbać o to, aby było to zrobione dobrze, etycznie i zgodnie z prawem.

Jak wskazano w raporcie Accenture Technology Vision 2024, za sprawą humanizacji technologii – możliwej m.in. dzięki dynamicznym postępom w rozwoju sztucznej inteligencji – świat stoi w obliczu potężnego przełomu technologicznego wraz z przesunięciem granic wydajności i kreatywności. Szykuje się prawdziwa rewolucja?

To wielka dyskusja, którą ciągle prowadzą „ojcowie” czy „dziadowie” sztucznej inteligencji. Trwa dyskusja – ewolucja czy rewolucja? Czy będzie tylko pewna ciągła zmiana, czy będzie to faktycznie zmiana naprawdę ogromna? I szczerze mówiąc, trudno powiedzieć. Widzę, że generatywna sztuczna inteligencja tworzy pewien nowy paradygmat, bo możemy z AI rozmawiać w naszym ojczystym języku. Nie musimy programować, co nie znaczy, że programowanie nie jest ważne. Liczę na ewolucję, bo chcę, aby te technologie zostały wdrożone etycznie i zgodnie z prawami człowieka. Super jest być teraz w administracji, bo wszystkie i wszyscy możemy poprowadzić ten proces dla naszego dobra – nie żeby AI nam przeszkadzała czy zastąpiła nas w pracy, tylko żeby nas w niej wsparła.

Accenture wskazuje też, że generatywna AI może przyczynić się do wygenerowania globalnych przychodów na poziomie 6–8 bilionów dolarów, optymalizując niemal połowę czasu pracy (44 proc.) w organizacjach i zwiększając wydajność w 900 zawodach. Będziemy tracić miejsca pracy czy po prostu zyskiwać więcej czasu na inne zadania albo na odpoczynek?