W jaki sposób miałaby przebiegać kontrola wieku?

Rządowa propozycja odnosiłaby się również do innych usług, w ramach których gromadzone są dane osobowe, w tym subskrypcji usług takich jak Netflix. Politycy mają w planach wprowadzić zabezpieczenia, które uniemożliwią dzieciom obejście ograniczeń wiekowych. Póki co nie wiadomo jednak, w jaki sposób miałaby odbywać się kontrola. Jednym z możliwych rozwiązań jest weryfikacja z użyciem bankowości, choć jak przyznała ministra, wiele osób nie mogłoby skorzystać z tej opcji.

Rządowa propozycja podwyższenia wieku uprawniającego do korzystania z mediów społecznościowych ma zostać poddana konsultacjom. Politycy chcą jednak jak najszybciej przygotować wymagane przepisy i poddać je pod głosowanie w parlamencie. Wcześniej plany rządu odnośnie wprowadzenia weryfikacji wieku spotkały się z mieszanymi reakcjami, jednak obecnie większość parlamentarna popiera ten pomysł. Jesienią i zimą rząd ma w planach dokładniej przyjrzeć się cyfrowemu życiu dzieci. W listopadzie komisja opublikuje raport dotyczący korzystania z ekranów w szkołach i przedszkolach.

Inne państwa również podejmują działania w sprawie korzystania z social media przez dzieci

Norwegia nie jest jedynym krajem, który chce ograniczyć dzieciom dostęp do mediów społecznościowych. Jak donosi The Guardian, podobne zmiany szykują się w Australii. Póki co rząd zapowiedział wdrożenie zakazu korzystania z social media dla młodszych nastolatków. Limit wieku nie został jeszcze ustalony, ale prawdopodobnie wyniesie od 14 do 16 lat. Francja testuje z kolei zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkole. Dotyczy on uczniów do 15. roku życia. Jeśli testy okażą się zadowalające, zakaz ma zostać wprowadzony od stycznia w całym kraju.

Korzystanie przez dzieci z social media jest tematem, którym zajmuje się również Unia Europejska. Jedną z nierozwiązanych kwestii jest sposób weryfikacji wieku użytkowników korzystających z usług cyfrowych. Rozwiązaniem być może okaże się europejski portfel tożsamości cyfrowej, który zostanie udostępniony dla wszystkich obywateli państw Unii od 2026 roku. Korzystanie z portfela ma być dobrowolne. Będzie on służył do potwierdzania swojej tożsamości w sieci, tak jak obecnie robi się to za pomocą platform typu Facebook lub Google.