Uwaga na gumowe uszy big techów. Smartfon podsłuchuje rozmowy i podrzuca reklamę

Eksperci podpowiadają, że osoby, które wcześniej nieświadomie wyraziły zgodę na podsłuchiwanie, mogą w każdej chwili wycofać swój akcept i odciąć „gumowe uszy” big techów. – Aby chronić swoją prywatność, sprawdź i ogranicz uprawnienia aplikacji na swoich urządzeniach. Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku dostępu do mikrofonu i lokalizacji – wskazuje Marijus Briedis.

NordVPN sugeruje, by regularnie sprawdzać ustawienia prywatności w mediach społecznościowych i zwracać uwagę na informacje, którymi dzielimy się online. Nawet pozornie niewinne szczegóły mogą zostać wykorzystane do ukierunkowanej reklamy (a często w bardziej nikczemnych celach). Warto ponadto szyfrować swoją komunikację online i poufne dane. Marijus Briedis wskazuje przy tym na kilka kluczowych kroków, które zagwarantują nam prywatność w sieci. – Pobieraj aplikacje, zwłaszcza wirtualnych asystentów, tylko z oficjalnych sklepów. Źródła zewnętrzne często nie mają kontroli bezpieczeństwa – wyjaśnia. – Należy sprawdzać uprawnienia aplikacji i uważać na prośby o dostęp do mikrofonu, kamery lub lokalizacji. Często są to oznaki zbierania danych – kontynuuje.

Szczególnie dokładnie warto przyjrzeć się asystentom głosowym, jak Google i Alexa. W tym wypadku ich użytkownicy powinni regularnie czyścić historię swoich rozmów. Z reguły dane te, choć wykorzystywane do ulepszania usług, stanowią zagrożenie dla prywatności w przypadku wycieku. W NordVPN ostrzegają: polecenia głosowe mogą ujawnić wiele informacji o naszym życiu osobistym.

Często lekiem na zagrożenia są aktualizacje aplikacji (nieaktualne oprogramowanie to furtka dla cyberprzestępców). To w ten sposób instalujemy tzw. łatki, krytyczne poprawki, niwelujące luki w zabezpieczeniach. – Do tego warto wykorzystywać wbudowane w smartfon zabezpieczenia – zaznacza Marijus Briedis.

Specjaliści przyznają, że nasza prywatność online nie jest na rękę big techom. Zbieranie danych i targetowanie to cel wszystkich internetowych gigantów – ich apetyt w tym zakresie rośnie nieustannie, a tzw. ciasteczka (z ang. cookies) już im nie wystarczą. Przykład? Google już 16 lutego wprowadzi zmiany, które pozwolą zbierać dane nie tylko z przeglądarek i smartfonów, ale też z takich sprzętów, jak konsole do gier czy telewizory.