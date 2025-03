Sustainable Industry Lab ’25: Czy cyfrowa technologia pomoże ocalić planetę?

Kluczowym wyzwaniem pozostaje finansowanie celów dekarbonizacyjnych. Maciej Witucki zaznaczył, że droga do zielonej transformacji wymaga nie tylko ambicji, ale również odpowiednich środków finansowych. Krzysztof Bolesta podkreślił potrzebę otwarcia się na nowe modele biznesowe: – Jeśli transformacja nie będzie opłacalna, ludzie się od niej odwrócą. Z kolei Konrad Wojnarowski wskazał na konieczność inwestycji w OZE i modernizację sieci energetycznej, podkreślając, że strategicznym celem Polski jest stabilność cenowa i zrównoważenie środowiskowe polityki energetycznej.

Nowy europejski biznesplan

Dynamika w systemie społeczno-środowiskowym to nie tylko zmiany w obszarze wyzwań środowiskowych, ale także w zakresie rozwoju technologii cyfrowych. Z kolei wymóg konkurencyjności oraz zapewnienia dostępu do surowców niezbędnych do rozwoju tych technologii inspiruje szersze zmiany na szczeblu uwarunkowań regulacyjnych. Sektor gospodarczy nieustannie dostosowuje się do nowych wyzwań, a decyzje podejmowane przez kluczowe instytucje mają bezpośredni wpływ na tempo i kierunek transformacji.

W odpowiedzi na te potrzeby, na dzień przed konferencją Sustainable Industry Lab ’25, Komisja Europejska ogłosiła nową strategię w obszarze zrównoważonego rozwoju. Jej celem jest wzmocnienie konkurencyjności europejskiego przemysłu oraz uproszczenie regulacji związanych z transformacją energetyczną. Podczas konferencji omówiono perspektywy realizacji celów dekarbonizacyjnych przez przedsiębiorstwa w kontekście tej strategii. Marzena Rogalska przedstawiła strategię Clean Industrial Deal jako „biznes plan dla Europy”, którego zadaniem jest poprawa konkurencyjności, zapewnienie niezależności surowcowej oraz uproszczenie procedur administracyjnych europejskiego biznesu. Podkreśliła znaczenie Innovation Fund, zachęcając polskie firmy do aplikowania o dofinansowanie. Wspomniała również o pakiecie Omnibus, który upraszcza regulacje związane z CSRD, pomagając firmom w angażowaniu się na rzecz zrównoważonego rozwoju i realizacji celów dekarbonizacyjnych.

Zrównoważona cyfryzacja

Pamela Krzypkowska (Ministerstwo Cyfryzacji) zwróciła uwagę na energochłonność sztucznej inteligencji i konieczność jej optymalizacji. – Nowa generacja AI wymaga ogromnych ilości energii do trenowania modeli. Jak sprawić, by AI stała się bardziej efektywna – pytała. Wskazała na polskie modele, takie jak PLLuM i BIELIK.AI, jako przykłady bardziej efektywnych rozwiązań.

Od nas zależy, w jakim celu wykorzystamy technologie cyfrowe. Jeśli będą one wspierać cele zrównoważonego rozwoju, mogą odegrać kluczową rolę w ograniczaniu emisji, redukcji zanieczyszczeń i ochronie bioróżnorodności.

Podsumowanie

Konferencja SILab ’25 ukazała złożoność bliźniaczej transformacji zielonej i cyfrowej, podkreślając zarówno wyzwania, jak i możliwości: