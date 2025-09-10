Atak dronów wywołał falę dezinformacji. Skala działań Rosji jest porażająca

Aktualizacja: 10.09.2025 19:17 Publikacja: 10.09.2025 16:36
Rosyjskie drony nad Polską to dopiero początek. Zaczęła się fala dezinformacji
Foto: Leanid / Adobe Stock
W nocy doszło do co najmniej 19 naruszeń przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony. Kilka z nich zestrzelono, inne spadły, w tym uszkadzając budynek mieszkalny. Naruszenie terytorium NATO wzbudziło w sieci ogromne poruszenie, ale internet zalała masa fake newsów. Skala jest ogromna. Zbadała ją specjalizująca się w monitorowaniu sieci firma SentiOne. Wygląda na to, że ruszyła machina dezinformacyjna uruchomiona przez Kreml.
Już chwilę po ataku dronów w mediach społecznościowych przypuszczono drugi atak – narracyjny. W ciągu zaledwie kilku godzin pojawiło się ok. 180 tys. wzmianek o zdarzeniu. Monitoring SentiOne wykrył duże nacechowanie emocjami. Dominowały strach, złość, niedowierzanie, ale również pogarda. Według analiz SentiOne oraz tzw. europejskiego kolektywu analitycznego Res Futura, zaczęły bardzo intensywnie pojawiać się wątki, które miały uwagę skierować na winę Ukraińców, nieporadność polskich władz i wzbudzić brak zaufania do dziennikarzy, a także podważyć instytucję Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dane pokazują, jak w opiniach online rozkłada się postrzeganie odpowiedzialności za atak. Rosyjskie boty wykonały zadanie wzorowo, bo nasycenie w komentarzach narracją, że to wina Ukrainy sięgnęło 38 proc. i było wyższe od przeświadczenia, że stoją za tym Rosjanie (34 proc.). Odpowiedzialnością obarczano również polski rząd, media i Zachód.
Czytaj więcej
Co najmniej kilkanaście rosyjskich dronów naruszyło w nocy przestrzeń powietrzną Polski. MSWiA po...
Procent nasycenia komentarzy narracją, że władza nad Wisłą jest nieudolna sięgał 18 proc., zaś w przypadku stanowiska, iż to manipulacja mediów – 12 proc. Dla porównania teza, że to Rosja „testuje” NATO miała tylko 28 proc. To może i powinno niepokoić. Podobnie jak aż 10-proc. nasycenie opinii narracją, że NATO nas nie obroni.
Sianie fake newsów, tworzenie chaosu informacyjnego to dziś groźna broń, a Moskwa potrafi się nią posługiwać jak mało kto. I jak wynika z raportu Varieties of Democracy, nad Wisłą trafia na podatny grunt – poziom polaryzacji politycznej jest tu bowiem najwyższy w całej Unii Europejskiej. Przykład dronów pokazał, że Rosjanie potrafią wzbudzać strach, kierować nienawiść w innym kierunku niż własny i podważać zaufanie do instytucji.
Czytaj więcej
Rosyjskie drony w nocy z wtorku na środę wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną - po...
Dezinformacją zajęły się już służby, a resort cyfryzacji zwołał pilną konferencję w tej sprawie. „W trybie nadzwyczajnym zwołane zostało Połączone Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa, które dokona przeglądu stanu zagrożeń oraz wyda ewentualne rekomendacje do podejmowania koniecznych działań. Podjęte zostaną dodatkowe działania dotyczące monitorowania, identyfikowania i przeciwdziałania dezinformacji” – ogłosiło Ministerstwo Cyfryzacji (MC).
Resort zapewnia, że infrastruktura krytyczna państwa w obszarze cyberprzestrzeni działa bez żadnych zakłóceń. „Kolejne komunikaty będą wydawane na bieżąco” – podaje MC.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Rosyjskie drony w nocy z wtorku na środę wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną - poinformowało Dow...
W polskich szkołach pojawiło się sporo nowości. Wśród nich znalazł się nowy przedmiot – edukacja zdrowotna, któr...
To już ostatnie chwile tegorocznych wakacji. Przygotowania do rozpoczęcia nauki ruszyły pełną parą. W nowym roku...
Maskotki od mniej więcej roku są globalną sensacją. Zainteresowanie futrzanymi zabawkami rośnie rekordowo także...
Zbliża się kolejna w tym roku handlowa niedziela. Zakaz handlu nie będzie obowiązywał 31 sierpnia. Tego dnia zak...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas