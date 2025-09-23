Poszukiwane są określenia nowe, zabawne, zaskakujące lub po prostu trafne – liczy się kreatywność i aktualność. - Technologie i słowa mają moc wpływania na otaczającą nas rzeczywistość. W ING Hubs Poland mamy realny wpływ na biznes ING i chcemy być z tym kojarzeni, zarówno wśród naszych pracowników, jak i na rynku. Stąd pomysł na tą inicjatywę - twierdzi Przemek Furlepa, CEO ING Hubs Poland, jednego z globalnych centrów kompetencyjnych ING, cytowany w komunikacie prasowym.

Reklama Reklama

Organizatorzy przekonują, że plebiscyt na Technologiczne Słowo Roku to nie tylko zabawa językowa – to także sposób na pokazanie, jak technologia przenika naszą codzienność.

Po zakończeniu etapu zgłoszeń, Jury wybierze 20 najciekawszych propozycji, które zostaną opublikowane 27 października na stronie plebiscytu technologicznesloworoku.pl oraz w mediach społecznościowych ING Hubs Poland. Następnie rozpocznie się głosowanie internautów. W skład Jury wchodzą przedstawiciele kadry kierowniczej technologicznych zespołów ING Hubs Poland oraz zaproszeni przez firmę eksperci: Maciej Makselon, Pracownia Językowa Maciej Makselon, Tomasz Józwowicz, Head of Growth, Infoshare oraz Michał Sadowski, CEO, Brand24.

Finał plebiscytu oraz ogłoszenie zwycięskiego Technologicznego Słowa Roku odbędzie się 24 listopada 2025 roku w Katowicach, podczas konferencji Infoshare – partnera plebiscytu. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie technologicznesloworoku.pl.