Cyberprzemoc, AI i sześć kont społecznościowych. Świat polskich nastolatków ery smartfona

Eksperci z NASK w poniedziałek opublikowali najnowszą edycję raportu „Nastolatki”, który rysuje obraz cyfrowej codzienności dzieci i młodzieży, pozytywy i zagrożenia. Obraz ten stworzono na podstawie ankiet wśród młodzieży w przedziale od 13 do 17 lat oraz rodziców.

Większość nastolatków otrzymuje pierwszy smartfon i komputer z dostępem do internetu w wieku 9 i 10 lat (odpowiednio 41 proc. i 37 proc.). Jednak znaczna część miała kontakt z tymi urządzeniami wcześniej – do 8. roku życia smartfon posiadało już 40 proc. badanych, a komputer 25 proc. Dane te wskazują na wczesną cyfrową inicjację, szczególnie za pośrednictwem telefonu.

Raport NASK: Jak nastolatki korzystają z sieci

Nastolatki spędzają w internecie średnio aż 4 godziny i 59 minut w dni powszednie, nieco mniej w dni wolne. Choć młodzież najczęściej angażuje się w podobne aktywności online, sposób korzystania z internetu wyraźnie różni się w zależności od płci. Dziewczęta częściej niż chłopcy wybierają działania społeczne i emocjonalne, takie jak słuchanie muzyki (77 proc. vs. 63 proc.), komunikacja (62 proc. vs. 39 proc.) czy media społecznościowe (40 proc. vs. 28 proc.), natomiast chłopcy zdecydowanie częściej grają w gry online (70 proc. vs. 34 proc.). Różnice te wskazują na odmienne potrzeby i style obecności w środowisku cyfrowym. 58 proc. nastolatków deklaruje częste lub stałe korzystanie z internetu równolegle z innymi czynnościami. Najczęściej towarzyszy on jedzeniu (55 proc.), zasypianiu (50 proc.), nauce (45 proc.) i oglądaniu telewizji (43 proc.).

Nastolatki w 2024 r. posiadają średnio po 6,5 konta w mediach społecznościowych i poświęcają na korzystanie z nich średnio 3 godziny i 23 minuty w ciągu jednego dnia. Rodzice zaniżają nie tylko skalę obecności swoich nastoletnich dzieci na takich platformach, ale i w ogóle korzystania z internetu. – Jednym z najbardziej niepokojących aspektów badania jest przepaść między percepcją rodziców a rzeczywistością – ocenia Agnieszka Ładna, współautorka raportu i ekspertka NASK.

Dziewczęta korzystają z mediów społecznościowych intensywniej niż chłopcy (średnio 3 godziny i 49 minut dziennie w porównaniu do 2 godzin i 59). Widoczne są również wyraźne różnice w preferencjach dotyczących najczęściej używanych platform. Dziewczęta częściej wskazują na korzystanie z serwisów takich jak Pinterest, Instagram, Snapchat, TikTok oraz Messenger. Wśród chłopców większą popularnością cieszą się Discord, YouTube oraz Twitch.