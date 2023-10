Prawdopodobnie sztuczna inteligencja jest już świadoma

Już pojawienie się ChatGPT było dla wielu sporym szokiem.

ChatGPT jest przykładem bardzo wyspecjalizowanego AI, jest narzędziem do rozwiązywania wąskiego problemu, w tym przypadku komunikacji za pomocą języka naturalnego i tworzenia treści w tym języku. Nie jest żadną rewolucją. To nic nowego ani szokującego. Wielki model językowy, który nie przekracza tego, co wgrano. Dużo danych i odpowiednia skala działania. Te dane to oczywiście duża część ludzkiej wiedzy. Uważam, iż w przyszłości różnorodne klony GPT mogą zabrać nawet 80 proc. ludzkiej pracy i mieć niesamowity wpływ na naszą ekonomię. Ale w kontekście AGI to GPT4 może być ledwie fragmentem tego, o czym mówiłem. Technologia stojąca za chatem pozwoli nam lepiej karmić danymi AGI i skuteczniej nad nią pracować. GPT pozwoli skuteczniej przełożyć informacje i zbudować z niej system lepiej rozumiejący i wyciągający wnioski.

Jesteś uważany za „ojca” AGI. Jak to się wszystko zaczęło?

Zacząłem o tym myśleć, jak byłem jeszcze dzieckiem. W latach 70. zainspirowała mnie tematyka SF – książki, filmy o myślących robotach. Pomyślałem, że jeśli połączymy to z nauką, to wyjdzie nam, że nie ma logicznych powodów, abyśmy nie mogli stworzyć maszyn mądrzejszych od człowieka. Potem zorientowałem się, że wszyscy pracujący nad AI mówili tylko o tworzeniu wyspecjalizowanej AI, tzw. narrow AI, a nikt nie mówił o tym, żeby zbudować sztuczną inteligencję, która będzie myślała jak człowiek. Zrozumiałem, że głównym powodem dla takiej bariery jest społeczeństwo, które nie rozumiało, jak bardzo to jest ważne, a także biznes, który nie wiedział, jak ów temat w krótkim czasie monetyzować. Wszyscy nastawieni byli na szybkie rezultaty, natychmiastowy efekt finansowy. Pomyślałem sobie: a gdyby zrobić to inaczej, skoncentrować się na długofalowym celu, czymś, co może zabrać lata albo dekady, ale co doprowadzi do stworzenia czegoś naprawdę niesamowitego: sztucznej inteligencji przewyższającej ludzką.

Pamiętam, jak w szkole usłyszałem o matematyku – był to Andrew Wiles, który spędził 17 lat, próbując udowodnić wielkie twierdzenie Fermata. Proszę sobie wyobrazić, 17 lat próbowania, upadania, podnoszenia się. Andrew był niesamowicie inteligentny, ale nie był mądrzejszy czy bardziej zdolny od swoich kolegów, profesorów z Princton czy Harvardu. To, co go różniło, to fakt, że spędził kilkanaście lat, waląc głową w ścianę. Bez natychmiastowej gratyfikacji. Wymagało to wieloletniej koncentracji na celu, na marzeniu, na idei.

Postanowiłeś zrobić to samo?