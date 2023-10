Sztuczna inteligencja jak internet w 1995 roku. „Nadchodzi niezwykły czas"

OpenAI uruchomiło ChatGPT, Google bota Bard – a jakie są plany Amazon Web Services (AWS) w zakresie generatywnej sztucznej inteligencji?

Reklama

Skupiamy się na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów klientów i tworzeniu generatywnej AI, która cechuje się dostępnością, efektywnością kosztową i bezpieczeństwem. Jesteśmy wciąż na bardzo wczesnym etapie rozwoju sztucznej inteligencji, a przed nami jeszcze mnóstwo pracy. Przypomina mi to internet z 1995 r., gdy sieć dopiero zaczynała się rozwijać, a ludzie zaczynali uczyć się korzystać z przeglądarek internetowych. Kiedy spojrzymy na obecną sytuację i to, co nas czeka, to widzimy, że generatywna AI może całkowicie zrewolucjonizować każdy aspekt naszego życia. Dzięki narzędziom, które tworzy Amazon i nasi klienci, będziemy mogli poświęcać więcej czasu temu, w czym jesteśmy najlepsi, a mniej marnować na rutynowe zadania. Nadchodzą niezwykłe czasy.

Ale dlaczego Amazon nie uruchomił własnego chatbota jak OpenAI czy Google? Teraz może być wam ciężko wykroić kawałek rynkowego tortu.

ChatGPT przemówił do ludzkiej wyobraźni, pokazał potencjał AI. Dał ludziom przykład tego, nad czym my w Amazon pracujemy już od lat. Jednak to tylko mały fragment tego, czego można dokonać z pomocą generatywnej sztucznej inteligencji, a pojedynczy model AI nigdy nie będzie w stanie zrobić wszystkiego. Istnieje ogromna liczba możliwych zastosowań generatywnej AI w firmach, tyle że większość z tych przedsiębiorstw nie jest jeszcze w stanie w pełni z nich korzystać. Często brak im zasobów, czy wiedzy, aby zbudować od podstaw własny model lub dostroić konkretny model do swoich potrzeb.

Uważam, że AI jest najbardziej przełomową technologią naszych czasów, a Amazon jedną z najbardziej zaawansowanych na świecie firm, jeśli chodzi o jej rozwój. Od ponad 25 lat jesteśmy mocno zaangażowani w dostarczanie wiodących rozwiązań w tym zakresie. Niektóre z tych prac są dobrze znane – np. Alexa, nasza usługa głosowa AI oparta na chmurze czy też Amazon Polly – usługa typu Text-to-Speech (TTS). Nawiasem mówiąc obie są rozwijane w Gdańsku.