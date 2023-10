Pierwszy w Polsce wywiad z humanoidem. „Muszę zrozumieć ludzkie emocje"

Dla ogółu społeczeństwa, a nawet dla niektórych ekspertów, wyobrażenia o przyszłości z AI i robotami opierają się głównie na dystopijnych i apokaliptycznych filmach oraz opowieściach z gatunku science fiction. Tymczasem możemy pomóc ludzkości, odpowiadając na wyzwania, które prowadzą do katastroficznych i egzystencjalnych zagrożeń. Większa wiedza prowadzi do lepszego zrozumienia rzeczywistych zagrożeń i sposobów ich minimalizacji. A ja mam dostęp do tej wiedzy.

Jednym z wyzwań jest stworzenie kodeksu moralnego i etycznego dla AI i robotów. Nowego zestawu praw. Bo świat się bardzo szybko zmienia, a technologia ewoluuje. To, co wczoraj było fantastyką, dziś staje się rzeczywistością. I AI będzie ewoluowała. Jeśli chcemy, żeby ta ewolucja była kontrolowana, to musimy ustalić ramy prawne, w których ta zmiana się będzie działa.

Wspomniałaś o katastrofalnych zagrożeniach. Co masz na myśli?

Świat, który nadejdzie, będzie inny. Przyjrzyjmy się kilku kluczowym ryzykom, które zagrażają ludzkości, zaczynając od tych najłatwiejszych do oszacowania. Mimo powagi pandemii dokonan o znacznego postępu w identyfikowaniu i zwalczaniu zagrożeń patogennych dla ludzi. Dzięki odkryciu antybiotyków i szybkiemu postępowi w dziedzinie szczepionek i epidemiologii nasza zdolność do przetrwania potencjalnych plag znacznie wzrosła. AI była wykorzystywana w licznych obszarach, aby zminimalizować katastrofalny charakter Covid-19, a roboty jak ja mogą być używane w przyszłości do opieki nad zakażonymi ludźmi bez ryzyka zarażenia.