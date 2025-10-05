Kwanty kontra AI. Nadchodzi nowy technologiczny wyścig o przyszłość świata

Aktualizacja: 05.10.2025 15:06 Publikacja: 05.10.2025 12:43
Rozwój komputerów kwantowych gwałtownie przyspieszył w ostatnich latach
Foto: Bloomberg
Od miesięcy jesteśmy świadkami hossy na spółkach zajmujących się komputerami kwantowymi. Quantum Computing jest wyceniana już na 3,8 mld dol., rosnąc o 220 proc. w tym roku. D-Wave Quantum ma już 9,2 mld dol. kapitalizacji, rosnąc o 2700 proc. w ciągu 12 miesięcy. Na zbliżoną kwotę wyceniany jest Rigetti Computing, a IonQ na ponad dwa razy wyższą – 22,8 mld dol.
Komputery kwantowe mają niemal nieograniczone możliwości, a maszyny zbudowane w oparciu o prawa fizyki subatomowej obiecują moc przetwarzania tak ogromną, że mogą złamać dzisiejsze szyfrowanie w ciągu kilku sekund. Ten sam sprzęt może również przyspieszyć prace nad nowymi lekami, ograniczyć emisje przemysłowe i zmienić kształt globalnych finansów. Przez ostatnie lata sztuczna inteligencja zdominowała nagłówki technologiczne, jednak dziedzina, która może je przyćmić, to właśnie kwanty.
Jeszcze na początku 2025 r. prezes Nvidii Jensen Huang powiedział, że powszechne zastosowanie komputerów kwantowych to kwestia nawet dekad, ale opiniami guru nie wszyscy się przejęli. Faktem jest, że kwanty są wciąż na etapie prac laboratoryjnych, ponieważ tylko tam możliwe jest ekstremalne chłodzenie. Bez niego maszyny póki co nie są w stanie prawidłowo funkcjonować, choć i tak dla ich twórców głównym problem jest walka z korekcją błędów przy obliczeniach.
– Hype wokół komputerów kwantowych powraca falami – widzieliśmy to już kilkukrotnie. Rozwój tej technologii jest realny i w perspektywie kilku lat komputery kwantowe mogą dawać przewagę obliczeniową w rozwiązywaniu trudnych problemów, niedostępnych dla klasycznych maszyn. Nie oznacza to jednak, że w tym czasie konsument odczuje rewolucję w lekach, bateriach czy materiałach opartych w pełni na quantum – pełne korzyści wymagają jeszcze lat rozwoju – mówi Paulina Mazurek, prezes, współzałożycielka BEIT z portfela Bitspiration VC. – Już teraz jednak podejścia „quantum-inspired” pozwalają na znaczące przyspieszenie symulacji i optymalizacji w chemii, farmakologii czy inżynierii materiałowej. Wierzymy, że łącząc technologie klasyczne i kwantowe, można budować realną przewagę konkurencyjną i tworzyć innowacje mające wymierny wpływ na rynek – dodaje.
W brytyjskim Narodowym Centrum Obliczeń Kwantowych firma Quantum Motion stworzyła pierwszy w branży komputer kwantowy, który został zbudowany w oparciu o standardowe krzemowe układy scalone, które są stosowane w komputerach konwencjonalnych. Kluczowym elementem tego podejścia jest budowa krioelektroniki, która łączy kubity z obwodami sterującymi, pracującymi w bardzo niskich temperaturach, co umożliwia znaczne skalowanie procesorów kwantowych.
– To krzemowy moment komputerów kwantowych – stwierdził James Palles Dimmock, dyrektor generalny Quantum Motion. – Pokazujemy, że można zbudować solidny, funkcjonalny komputer kwantowy, wykorzystując najbardziej skalowalną technologię na świecie, który nadaje się do masowej produkcji – dodał.
Firma podkreśla, że jej rozwiązanie z racji rozmiarów jest także dostosowane do centrów danych, zajmując zaledwie trzy 19-calowe szafy serwerowe, w których mieści się chłodziarka rozcieńczająca i zintegrowana elektronika sterująca.
– Nasze Narodowe Centrum Komputerów Kwantowych oferuje innowatorom wyjątkową przestrzeń do testowania nowych technologii kwantowych. Ta nowa forma komputera kwantowego firmy Quantum Motion przybliży tę przełomową technologię o krok do komercyjnej opłacalności, co może pomóc w rozwoju opieki zdrowotnej poprzez szybsze odkrywanie leków lub wykorzystanie czystej energii poprzez optymalizację sieci energetycznych – wyjaśnia w komunikacie firmy brytyjski minister nauki, Lord Vallance.
Czy uzasadnia to takie wyceny spółek, które nic nie zarabiają, a dodatkowo generują straty, bowiem wciąż muszą inwestować w prace nad nowymi rozwiązaniami?
– Technologie kwantowe i zainteresowanie nimi są sinusoidą, rozgrzewają dyskusje i panele technologiczne, to znowu nieco stygną. Nie można już teraz jednoznacznie powiedzieć, kiedy pojawią się dostępne komputery kwantowe dla sensownych komercyjnych zastosowań, jak z wieloma innowacyjnymi technologiami jak np. AI, tak i w tym przypadku często rolę grają emocje – zbyt wyśrubowane oczekiwania, to znowu popadanie w pesymizm – wtóruje Konrad Pawlus, chief product officer w BEIT. – Natomiast rozwój tej technologii jest realny, prace nad nowymi maszynami napędzanymi kubitami trwają i popychają rynek nie tylko technologii kwantowych, ale również im towarzyszących do przodu. To choćby rozwój specjalnych urządzeń do zasilania komputerów przyszłości danymi czy też, jak w naszym przypadku – rozwój nowych algorytmów inspirowanych badaniami nad teorią kwantową – dodaje.
Ekspert podkreśla, że codziennie pojawiają się nowe odkrycia, które w każdej chwili mogą zmienić oblicze świata, jaki znamy, i pchnąć komputery kwantowe o dekady do przodu, podobnie jak było np. z opracowaniem metod uczenia głębokich warstw sieci neuronowych. – Ważne, aby być częścią, a raczej liderem tego wyścigu – a w Polsce mamy ku temu wszelkie możliwości – podkreśla Konrad Pawlus.
Czy sztuczna inteligencja straci na znaczeniu, przynajmniej jeśli chodzi o uwagę inwestorów? Firmy z tego sektora tak nie uważają.
– Technologie kwantowe są dziś jeszcze w powijakach. Choć mówi się o nich jako o potencjalnie przełomowych, w praktyce mamy dopiero pierwsze prototypy komputerów i rozwiązań działających na kilku–kilkudziesięciu kubitach, a problemem pozostaje stabilność i błędy obliczeń. Z perspektywy konsumenta oznacza to, że rewolucji nie odczujemy od razu – mówi Sylwester Zieliński, założyciel ZroZoom AI i członek AI Chamber. – Jednym z najszybszych i najbardziej obiecujących zastosowań jest kwantowa dystrybucja kluczy szyfrujących (QKD). Dzięki zjawiskom fizyki kwantowej możliwe jest wykrycie próby przechwycenia klucza – każda ingerencja zmienia jego stan, więc odbiorca wie, że taki klucz nie nadaje się już do użytku. To otwiera drogę do bezpieczniejszych sieci komunikacyjnych i ochrony danych w przyszłości – dodaje.
Jednocześnie podkreśla, że na tym tle sztuczna inteligencja jest na zupełnie innym etapie. AI od lat ma praktyczne zastosowania – od wyszukiwarek i tłumaczeń, przez medycynę, po edukację – i jej rola w codziennym życiu dynamicznie rośnie. – W dłuższej perspektywie możliwe jest połączenie obu technologii. Komputery kwantowe, oferując ogromną moc obliczeniową, mogą przyspieszyć rozwój AI – np. trenowanie modeli, optymalizację czy analizę ogromnych zbiorów danych. To dziś wizja, ale właśnie synergia AI i technologii kwantowych może stać się prawdziwym przełomem przyszłości – zauważa Sylwester Zieliński.
