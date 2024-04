Nanoboty i „żywe plomby”. Naukowcy opracowali przełomowe metody leczenia zębów

Pierwsze testy na myszach dowiodły, że metoda ta może być skuteczna oraz bezpieczna. Nie jest żadnym problemem ani wprowadzanie nanobotów do kanałów zębowych, ani kierowanie ich ruchami. Dzięki pokryciu z żelaza mogą być one sterowane polem magnetycznym. Do komercjalizacji tej technologii droga jest jeszcze daleka, ale w 2023 roku naukowcy z Bengaluru deklarowali, że jest już szykowana i nawet gotowa jest spółka typu spinn-off.

Regeneracja szkliwa i „żywe plomby”

Szkliwo to najtrwalsza i najmocniejsza substancja wytwarzana przez ludzki organizm. Niestety, nie regeneruje się sama z siebie, gdyż tworzące je ameloblasty obumierają wkrótce po uformowaniu się zębów. Jednak badania dają nadzieję na przekształcanie komórek macierzystych w ameloblasty i wytwarzanie nowego szkliwa.

Naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle pracują nad przekształcaniem komórek macierzystych w komórki tworzące zęby. W trakcie ich badań okazało się, że wytworzenie odontoblastów i ameoblastów pozwala na utworzenie organoidów, które mogą wydzielać białka tworzące szkliwo. Choć brzmi to jak gotowe rozwiązanie, to profesorka biochemii i zastępczyni dyrektora Instytutu Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej na Uniwersytecie Waszyngtońskim Hannele Ruohola-Baker studziła entuzjazm w rozmowie z radiem OPB.

Choć faktycznie w przyszłości będzie prawdopodobnie można wytwarzać dzięki temu warstwę szkliwa lub nawet nowe zęby (inną metodą niż zmuszając organizm do wyhodowania nowych zawiązków i w efekcie nowych zębów), to jedna droga do tego jest daleka. Na ten moment udało się wytworzyć tylko organoidy mające potencjał. Jednak naukowcy chcą użyć ich w przyszłości do wytwarzania szkliwa pozwalającego uzupełniać ubytki w zębach albo wstawiania odpowiednio spreparowanych organoidów w miejsce ubytku i wyhodowania tam „żywej plomby”. I to właśnie owe „żywe plomby” są dla naukowców i biorących udział w projekcie stomatologów najbardziej ekscytującą możliwością.

Dotychczasowe wypełnienia ubytków mają jedną wadę – niezależnie od jakości mają tendencję do wypadania po jakimś czasie. To może być 10 lat, może być 20, ale prędzej czy później poluzują się w zębie i wypadną lub powstanie mikropęknięcie otwierające drogę bakteriom. „Żywe plomby” byłyby rozwiązaniem tego problemu – na miejscu ubytku wyrosłaby nowa zębina, która pokryłaby się szkliwem.