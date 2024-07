Fałszywe oferty pracy to już plaga. Sztuczna inteligencja wspiera oszustów

Jednak oszuści wzięli sobie na celownik także specjalistów i menedżerów, których „łowią” na popularnych portalach społecznościowych. Sprzyja im gorsza koniunktura na rynku pracy i fala zwolnień, a w dotarciu do potencjalnych ofiar i w uśpieniu ich czujności pomagają narzędzia sztucznej inteligencji.

Naciągacze biegli w AI

– Z nasileniem zjawiska fałszywych ofert pracy spotkaliśmy się jesienią zeszłego roku, a w ostatnim czasie obserwujemy coraz większe wyrafinowanie metod oszustów – twierdzi Mateusz Żydek, rzecznik Randstad Polska. Wyjaśnia, że automatyczne systemy, które są wykorzystywane do wysyłania wiadomości z ofertami pracy i czatowania, wcześniej można było łatwo rozpoznać po słabej poprawności językowej. Teraz jednak, coraz częściej wiadomości oszustów wyglądają bardzo naturalnie i pisane są poprawną polszczyzną. Albo angielszczyzną.

– Problem ten nasilił się kilka miesięcy temu i dotyczy globalnej skali – potwierdza Agnieszka Kolenda. Jak zaznacza, pomimo że fałszywe oferty pracy nadal bazują na dużej atrakcyjności finansowej (często kusząc wysokimi zarobkami w euro lub dolarach), to grupa docelowa i kanały dotarcia do potencjalnych ofiar są już inne. Oszuści coraz częściej celują w specjalistów i menedżerów obecnych na polskim rynku, do których rzekomi przedstawiciele agencji rekrutacyjnej wysyłają wiadomości na WhatsApp lub LinkedIn.

Według ekspertów Randstad najwięcej podejrzanych sytuacji dotyczy Facebooka, Instagramu, Whatsappa i Telegramu, ale oszuści podszywający się pod rekruterów łowią też potencjalne ofiary poprzez mejle i SMS-y, a nawet strony, które dość nieudolnie próbują naśladować serwisy pracodawców i agencji zatrudnienia.

Sporadycznie do takich sytuacji dochodzi w serwisach ogłoszeniowych. Jak twierdzi Anna Goreń z Grupy Pracuj, fałszywe oferty to odosobnione przypadki w serwisie Pracuj.pl, które natychmiast po zgłoszeniu są weryfikowane. – W takich sytuacjach kończymy publikację oferty w portalu i blokujemy dostęp do danych kandydatów w systemach udostępnianych pracodawcom – zaznacza Anna Goreń.