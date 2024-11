Co dzieje się z kontem na Facebooku po śmierci właściciela? Są dwie możliwości

Facebook na swojej stronie internetowej szczegółowo wyjaśnia wszystkie kwestie dotyczące tego, co może stać się z kontem po śmierci jego właściciela. Użytkownik Facebooka może zadecydować o tym sam jeszcze za życia. Do wyboru ma dwie opcje. Pierwsza z nich to usunięcie konta. Druga natomiast to przekształcenie go w konto ze statusem „In memoriam”.

Jeżeli jednak użytkownik nie podejmie decyzji o tym, co ma stać się z kontem na Facebooku po jego śmierci, działania w tym zakresie będą mogli podjąć jego bliscy.

Konto na Facebooku: Czy może zostać usunięte po śmierci właściciela?

Użytkownik za życia może podjąć decyzję o trwałym usunięciu swojego konta na Facebooku po śmierci. Wówczas wszystkie posty, wiadomości, zdjęcia, reakcje, komentarze i informacje zostaną trwale usunięte z Facebooka. Usunięty zostanie zarówno główny profil, jak i wszystkie profile dodatkowe. Usunięcie konta nastąpi po otrzymaniu przez Facebook informacji o śmierci właściciela konta.

Jeżeli użytkownik chce, aby po jego śmierci konto na Facebooku zostało usunięte, powinien w ustawieniach konta zaznaczyć właściwą opcję. W tym celu – jak informuje na swojej stronie serwis – musi: