Polacy pomogą w badaniu Słońca. Dziś ma polecieć tandem satelitów

– Loty formacyjne są istotnym kierunkiem w przyszłości badań kosmosu. Dzięki takiej technologii możliwa będzie redukcja kosztów w porównaniu z budową dużych, pojedynczych satelitów badawczych. W przyszłości formacje satelitów znajdą zastosowanie w misjach badawczych, takich jak obserwacja odległych planet czy dynamicznych zjawisk w galaktyce – wyjaśnia ekspert.

Sener Polska odpowiada za dostarczenie dwóch typów mechanizmów do satelity z koronografem. Pierwszy to SAHRM (Solar Array Hold-Down and Release Mechanism) – zabezpieczy on panel słoneczny podczas startu, chroniąc go przed uszkodzeniami spowodowanymi wibracjami i siłami mechanicznymi. Po osiągnięciu orbity drugi mechanizm – SADM (Solar Array Deployment Mechanism) rozłoży panel słoneczny, zapewniając zasilanie.

Firma ta opracowała również zespoły tzw. ław optycznych dla obu satelitów, które umożliwiają precyzyjne pozycjonowanie instrumentów badawczych oraz zapewniają stabilność i izolację termiczną.

– Wyposażyliśmy je w systemy nawigacyjne i sensory, które pomagają w osiągnięciu wysokiej precyzji lotów formacyjnych – podkreśla.

Polska umacnia pozycję w kosmosie

Aktualnie satelity Proba-3 znajdują się w Centrum Kosmicznym Satish Dhawan w Indiach, gdzie przechodzą ostatnie testy, a także będą integrowane z elementami rakiety nośnej. Ich wyniesienie zaplanowane jest na 4 grudnia.