Materiał powstał podczas Industry Strategy Syposium Europe 2025 we współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza, Invest in Pomerania

Przedstawiciele rządu i samorządu Pomorza, instytucji otoczenia biznesu oraz kadry menedżerskiej wysokiego szczebla z przewodnich firm europejskiego sektora półprzewodników, a także eksperci branżowi, spotkali się w Sopocie na Industry Strategy Symposium Europe (ISS Europe) 2025. Jest to najważniejsza i największa konferencja sektora półprzewodników w Europie, która koncentruje się na prognozach rynkowych oraz analizie najnowszych trendów gospodarczych, społecznych, geopolitycznych i technologicznych, które kształtują przemysł mikroelektroniki.

Trzydniowa konferencja odbywała się pod hasłem „AI: katalizator napędzający konkurencyjność Europy”. I rzeczywiście temat sztucznej inteligencji przewijał się przez niemal wszystkie debaty, prezentacje i spotkania, a także podczas dyskusji w kuluarach.

Nic dziwnego. Laith Altimime, prezes SEMI Europe, w trakcie wystąpienia przytoczył wymowne dane: w 2024 roku wartość globalnego rynku półprzewodników wyniosła ok. 600 miliardów euro, a do 2030 roku prognozuje się jej wzrost do 1 biliona euro. Wynika to z m.in. z faktu, że znaczenie AI będzie rosło praktycznie we wszystkich dziedzinach naszego życia. Będzie ona odgrywała coraz większą rolę w sektorze automotive, medycynie, przemyśle. To będzie oznaczało dynamiczny wzrost zapotrzebowania na chipy. Europa musi wzmacniać swoją pozycję i niezależność na tym rynku, co oznacza potrzebę działań wspierających budowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw działających w branży.

Prezes SEMI Europe wskazał, że wiąże się to z licznymi wyzwaniami. Wśród nich jest m.in. potrzeba zapewnienia odpowiedniej ilości energii do zasilania AI, przy jednoczesnym zadbaniu, by rozwój technologii odbywał się w sposób zrównoważony. UE zdaje sobie z tego sprawę. Na przykład w lutym Komisja Europejska zatwierdziła wart 500 mln euro francuski program pomocy państwa mający na celu zwiększenie recyklingu chemicznego. Jest także nowy plan działań, zakładający wzmocnienie poczynań na rzecz wspierania konkurencyjności i procesu dekarbonizacji unijnej gospodarki. Kolejne wyzwanie to budowa odporności Europy na zawirowania geopolityczne, a wreszcie odpowiedź na globalną walkę o talenty.

Laith Altimime podkreślił, że nieprzypadkowo największe sympozjum sektora półprzewodników w Europie odbyło się właśnie w Polsce. Z uznaniem wypowiadał się o ambicjach naszego kraju i działaniach na rzecz przyciągania inwestorów z tego sektora, wspierania polskich firm oraz o dążeniu do zwiększania roli, jaką Polska może odgrywać na europejskiej mapie branży półprzewodników. Zwrócił także uwagę na pulę talentów, jaką dysponuje Polska, także w obszarze technologii.

Nasz kraj buduje swoją pozycję w europejskiej i globalnej branży półprzewodników, łącząc rozwój własnych technologii z integracją w światowych łańcuchach dostaw. W lutym Polska przedstawiła projekt polityki dla sektora półprzewodników. Opracowany przez Ministerstwo Cyfryzacji dokument, którego celem jest przyciąganie inwestorów, rozwój krajowych kompetencji oraz wzmocnienie suwerenności technologicznej, trafił do konsultacji społecznych.

W projekcie wskazanych zostało siedem filarów rozwoju branży półprzewodników, wymagających zrównoważonego wykorzystania zasobów publicznych oraz budowania przewagi technologicznej. Są to: infrastruktura, impuls państwa, współpraca międzynarodowa, inwestycje i finansowanie, kształcenie kadr i edukacja, dostępność wody i energii oraz dostępność chemikaliów i surowców.

Podczas ISS Europe przedstawiciele polskich firm i administracji podkreślali atuty naszego kraju: dobrze przygotowane tereny inwestycyjne, pula talentów, strategiczne położenie na mapie Europy oraz budowane moce w zakresie czystej energii – farmy wiatrowe na morzu i pierwsza elektrownia jądrowa, która ma powstać na Pomorzu. Do inwestowania w regionie zachęcali przedstawiciele samorządu regionu, z marszałkiem Mieczysławem Strukiem na czele.

SEMI to stowarzyszenie branżowe, które spaja globalny sektor półprzewodników. Łączy 1,5 mln profesjonalistów z całego łańcucha dostaw projektowania i produkcji półprzewodników oraz elektroniki. SEMI Europe jest częścią SEMI działającą na naszym kontynencie. Jej doroczne konferencje, ISS Europe, odbywają się po dwa lata w tym samym miejscu. Poprzednie dwie edycje miały miejsce w Wiedniu. Na miejsce zaś tegorocznego spotkania – a także przyszłorocznego, zaplanowanego 11–13 marca 2026 r. – został wybrany Sopot.

