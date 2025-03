Materiał powstał podczas ISS Europe 2025 we współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza, Invest in Pomerania

Invest in Pomerania na co dzień pomaga inwestorom realizować projekty inwestycyjne na Pomorzu. W regionie pełni funkcję „jednego okienka”, udzielając wsparcia na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Dlaczego Invest in Pomerania jest na elitarnym spotkaniu europejskich producentów półprzewodników, które odbywa się w Sopocie, pierwszy raz w Polsce?

Invest in Pomerania jako agencja związana z rozwojem województwa pomorskiego, zajmująca się promocją regionu, w swojej strategii widzi na terenie Pomorza ważny punkt w postaci rynku półprzewodników i ich rozwoju. Stąd nasza obecność na tym tak istotnym w skali europejskiej wydarzeniu, które dzięki naszym dwuletnim staraniom odbywa się właśnie w Sopocie.

A jak w tej chwili wygląda sytuacja na polskim rynku półprzewodników?

Polski rynek półprzewodników tak naprawdę dopiero się rozwija. Jest już kilka ciekawych firm, które mają kompetencje do wejścia we współpracę w skali globalnej, niemniej wciąż czekamy na konkretne inwestycje. Właśnie tutaj widzimy potencjał Pomorza, które może przyczynić się do rozwoju tego sektora w Polsce, tak jak miało to miejsce w poprzednich latach, na przykład w przypadku sektorów automotive czy elektroniki.

W jaki sposób działać, co należy robić, aby polskie firmy mogły znaleźć się choćby w łańcuchach dostaw, a może nawet w przyszłości konkurować z producentami zachodnimi czy azjatyckimi? Czy to jest w ogóle możliwe?

Na pewno ważne jest położenie bardzo dużego nacisku na edukację i rozwój kompetencji. Wszystkie globalne marki bardzo mocno biorą pod uwagę te aspekty w kontekście rozważania potencjalnej współpracy inwestycyjnej. Dlatego bardzo ważnym zadaniem jest zaangażowanie po stronie kształcenia, po stronie nauki. Obok tego jako Polska, a szczególnie jako region pomorski, mamy już zbudowane kompetencje, zwłaszcza w sektorze ICT, które również mogą wspierać rozwój branży półprzewodników.

W ostatnich latach w wyniku różnych czynników dość istotnie zmienia się postrzeganie globalizacji. Jak Polska może skorzystać na zmianach i wpasować się w nowe łańcuchy dostaw?

Jednym z wiodących w Europie centrów rozwoju sektora produkcji półprzewodników są Niemcy. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku sektora automotive, również tutaj Polska może skorzystać na współpracy, na tak zwanej cross-border cooperation. W przypadku tego sektora Pomorze może mieć szczególne znaczenie, zwłaszcza ze względu na inwestycje w zieloną energię, które w najbliższych latach będą realizowane w naszym regionie. Bowiem sektor półprzewodnikowy potrzebuje stabilnych źródeł zielonej energii elektrycznej w dużej ilości, a ich stworzenie w województwie pomorskim to plan na najbliższy czas.

W naszej rozmowie przewijają się różne atuty Pomorza. Zbierzmy je zatem i podsumujmy, jakie argumenty ma region, aby przekonać biznes, że warto swoje projekty inwestycyjne ulokować właśnie tutaj?

Rzeczywiście ta lista jest imponująca. Na pewno znajdują się na niej dostęp do stabilnych źródeł zielonej energii, położenie Pomorza z dostępem do portu, ważnego centrum logistycznego na mapie Europy, jak również już w tym momencie rozbudowywane kompetencje, czy to w sektorze związanym z software do półprzewodników, designem czy też w sektorze badawczo-rozwojowym.

Jakie miejsce Polska może zająć na technologicznej mapie Europy, jak może włączyć się we wzmacnianie europejskiego potencjału w branży półprzewodników?

Polska może odegrać rolę ważnego partnera w kontekście rozbudowywania łańcucha dostaw dla sektora w Europie ze względu na swoje szczególne położenie geograficzne oraz wysokie kompetencje, które już teraz są szeroko znane praktycznie w skali całego kontynentu.

