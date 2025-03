Materiał powstał podczas ISS Europe 2025 we współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza, Invest in Pomerania

SEMI Europe zdecydowało się zorganizować swoje najważniejsze doroczne spotkanie w Polsce, w Sopocie. Dlaczego?

O tym, gdzie organizować nasze Industry Strategy Symposium (ISS) Europe decydujemy co dwa lata. Dyskusję rozpoczęliśmy więc dwa lata temu podczas ISS Europe w Wiedniu. Polska jasno określiła swoje pozycjonowanie w branży półprzewodników, pojawiła się również zapowiedź inwestycji w waszym kraju. Strategiczne znaczenie Polski w europejskim ekosystemie rośnie. Już teraz jest ważnym graczem w regionie i ma strategiczną pozycję w stosunku do sąsiednich krajów, takich jak Niemcy czy Czechy. Dlaczego wybraliśmy Polskę? Po pierwsze Polska jest kluczowym graczem europejskiego ekosystemu, a w obliczu obecnych napięć geopolitycznych musimy go wzmacniać, co pozwoli zminimalizować te napięcia i potencjalne zakłócenia w łańcuchu dostaw. Po drugie, Polska ma strategiczne położenie i jest gotowa, by stać się częścią europejskiego ekosystemu. Po trzecie, ma świetne uczelnie, wiele talentów, które wspiera, a to bardzo ważne. Nowi pracownicy to podstawa, potrzebujemy ich bardzo wielu. Polska zajmuje więc bardzo ważną pozycję ze względu na potencjał ludzki, system edukacji i możliwości przemieszczania się pracowników po Europie.

Jaką rolę Polska i cały nasz region może odegrać na europejskim rynku półprzewodników?

Termin tegorocznego ISS Europe w Polsce był idealny, ponieważ tuż przed nim została ogłoszona polska strategia dotycząca chipów, która ma kluczowe znaczenie. Podczas konferencji wysłuchaliśmy również wiceministra cyfryzacji, który przedstawił kilka świetnych inicjatyw w zakresie inwestycji. Macie więc świetny ekosystem, macie wielu graczy. To wszystko składa się na pozycję Polski w europejskim ekosystemie.

Zgodnie z głównym tematem konferencji, mocno stawiacie na sztuczną inteligencję. Dlaczego? Jak AI może zwiększyć konkurencyjność Europy?

Sztuczna inteligencja to podstawa. To kluczowy megatrend, który nakręca gwałtowny wzrost branży. Dziś jej wartość wynosi ok. 600 mld euro, a według prognoz wartość ta do 2030 r. przekroczy 1 bilion euro. Rozwój branży jest możliwy dzięki aplikacjom i gałęziom przemysłu, które są napędzane przez sztuczną inteligencję. Podczas ISS udowodniliśmy, że półprzewodniki i sztuczna inteligencja to podstawa funkcjonowania każdej branży. W miarę postępu cyfrowej transformacji wszystko będzie coraz bardziej zdigitalizowane, a AI będzie w tym odgrywać kluczową rolę. Dla Europy to ogromna szansa na zachowanie przewagi konkurencyjnej w globalnym łańcuchu wartości. AI otrzymuje bardzo duże wsparcie. Dziś rano dowiedzieliśmy się o inwestycjach Komisji Europejskiej w rozwój obliczeń kwantowych, fotoniki i zaawansowanych opakowań. To wszystko są nowe technologie, które są niezbędne do wykorzystania danych. Obecnie rozwija się wiele silników generujących dane, na przykład ChatGPT-4. Aby było możliwe zarządzanie nimi na poziomie systemowym potrzebna będzie infrastruktura półprzewodnikowa.

Technologie kwantowe, fotonika, a obecnie zaawansowane opakowania, mają kluczowe znaczenie dla Europy, a my dysponujemy dużą wiedzą i doświadczeniem w tej dziedzinie. Centra kompetencji powstały nie w jednym, ale w kilku europejskich krajach. To świetna okazja dla Europy, aby połączyć siły, a następnie współpracować nad przyspieszeniem wprowadzania technologii i utrzymaniem naszej pozycji na konkurencyjnym rynku.

Jakie branże szczególnie napędza sztuczna inteligencja?

Jak powiedziałem, AI to podstawa każdej branży. Weźmy na przykład motoryzację – aby stała się ona autonomiczna, potrzebna jest sztuczna inteligencja, dzięki której można znacznie szybciej zbierać informacje i przetwarzać dane. Medycyna wykorzystuje półprzewodniki i sztuczną inteligencję do przyspieszenia diagnostyki prewencyjnej, jej rola rośnie także w rozwoju cyfrowej opieki zdrowotnej. Tak samo jest z AI w rolnictwie czy produkcji. A sztuczna inteligencja wymaga określonych technologii, w tym półprzewodników. Zgodnie z tą wizją branża półprzewodników musi być w stanie dostarczać rozwiązania technologiczne charakteryzujące się wysoką wydajnością i niskim zużyciem energii.

AI jest nawet ważniejsza niż robotyka ze względu na niedobór pracowników. Niektóre branże wykazują się wielką kreatywnością. Korzystają z robotów lub łączą siły, aby poradzić sobie z niedoborem pracowników. Sztuczna inteligencja to główny megatrend, a jej rozwój jest możliwy dzięki aplikacjom. W telekomunikacji jesteśmy na etapie wdrażania 5G, ale ze względu na wykładniczy wzrost ilość generowanych danych, aby móc je obsłużyć będziemy potrzebować 6G i 7G. Sztuczna inteligencja ma fundamentalne znaczenie dla osiągnięcia wykładniczego wzrostu. Musimy przeanalizować związane z nią wyzwania. Potrzebna jest z pewnością duża moc obliczeniowa oraz odpowiednia ilość energii. A więc aby była możliwa kontynuacja wykładniczego wzrostu, zapotrzebowanie na energię i moc obliczeniową musi zostać zaspokojone przez półprzewodniki na wszystkich poziomach.

A jak w sektorze półprzewodników budować konkurencyjność Europy w stosunku np. do USA czy Azji?

W tym roku dla całej branży szczególnego znaczenia nabrały kwestie geopolityczne. Mamy wiele sankcji, kontrole eksportu, cła nakładane przez USA. To ogromny problem, ale także świetna okazja dla Europy do zastanowienia się nad swoją pozycją i opracowania nowej polityki, nowych paradygmatów, które pozwolą jej pracować jako całość, a nie osobno. Światowa współpraca to konieczność, ale uważam, że należy w większym stopniu wykorzystywać do współpracy mocne strony Europy, centra kompetencji i know-how, dzięki czemu Europa będzie mogła szybciej wprowadzać nowe rozwiązania i technologie oraz utrzymać przewagę konkurencyjną.

