Rewolucja w lotach pasażerskich. Maszyny o dziwnym kształcie zdominują niebo

Niższe zużycie paliwa oznacza mniejszą emisję dwutlenku węgla, co wpisuje się w zobowiązanie branży w zakresie osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 roku.

Jak przekonuje Matyushev, wiele linii lotniczych kuszą lepsze warunki dla pasażerów, i pyta firmę np. o możliwość stworzenia saloniku czy baru na dłuższe loty. Obok większego komfortu podróży dodać należy mniejszy hałas docierający do pasażerów, ale i na Ziemię. W nowej konstrukcji silniki mają być bowiem umieszczane na górze kadłuba i z tyłu samolotu zamiast pod skrzydłami.

Jeśli projekty JetZero czy Natilusa zakończą się sukcesem, Boeing i Airbus, zagrożone również ekspansją chińskiego Comaca, nie będą miały wyjścia i będą musiały odpowiedzieć bardziej komfortowymi i oszczędnymi konstrukcjami. Przyspieszą więc trwające już prace nad koncepcją blended wing body. Przypomnijmy, że Boeing już w latach 90. pokazał makietę takiej maszyny pasażerskiej. Z kolei Airbus w 2020 roku stworzył zdalnie sterowany niewielki tzw. demonstrator technologii maszyny w systemie skrzydła mieszanego.

Część ekspertów pozostaje sceptyczna, obawiając się reakcji pasażerów na tak nowatorski projekt, który wymaga jeszcze dopracowania m.in. w kwestii sterowania i stabilności. Certyfikacja FAA nie musi być wcale tak szybka, zważywszy na fakt, że jest to konstrukcja nowatorska, a nie tylko rozwinięcie tych sprawdzonych. Nowi producenci potrzebują też wielomiliardowych sum na przygotowanie samolotów i wprowadzenie ich do produkcji. A porty lotnicze – infrastruktury do ich obsługi.

Lotniczy śmiałkowie na dłuższych trasach mogą się też zetknąć z konkurencją nowych, zdecydowanie szybszych maszyn naddźwiękowych. Dzięki postępowi w tworzeniu silników i odpornych na ekstremalnie wysokie temperatury materiałów w latach 30. mają się w końcu pojawić na niebie pasażerskie samoloty dwu-, a nawet trzykrotnie szybsze od tradycyjnych. Co kluczowe, dzięki specjalnej konstrukcji o wydłużonym nosie ich lot nie będzie skutkował gromem dźwiękowym, co ostatecznie przekreśliło „karierę” concorde’a. W niewiele dalszej przyszłości mogą się też pojawić samoloty osiągając prędkości hipersoniczne, czyli powyżej 5 Ma (ok. 6 tys. km/h), co pozwoli na dotarcie z Warszawy do Nowego Jorku w niewiele więcej niż w godzinę. Po wielu dekadach faktycznego zastoju szykuje się więc na niebie prawdziwy przełom.