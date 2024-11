Roboty mają zyskać „mózgi”. Wspólna inwestycja amerykańskich gigantów

Firma z Kalifornii, której współzałożycielem jest Lachy Groom, wcześniej rozwijający start-up Stripe, wiodący w branży finansowej, ma ambicję zrewolucjonizować rynek robotyki. Pracuje ona nad tzw. inteligencją fizyczną, czyli połączeniu technologii AI oraz maszyn.

Ile jest warta spółka Physical Intelligence i co planuje?

Grupa inżynierów, naukowców, robotyków i konstruktorów, którą udało się zebrać w Physical Intelligence, pozyskała właśnie potężne dofinansowanie od inwestorów. Do spółki trafiło 400 mln dol. m.in. OpenAI, a więc lidera rewolucji AI, który stoi za opracowaniem popularnego narzędzia ChatGPT, a także od Jeffa Bezosa, założyciela Amazona. Dzięki tej rundzie młoda spółka już warta jest ok. 2,4 mld dol., co pokazuje gigantyczny potencjał inteligentnej robotyki.

Physical Intelligence ma ambicję dokonać kolejnego przełomu, opracowując myślące maszyny, zdolne do podejmowania decyzji. Idea jest taka, by tego typu roboty wspierały sektor produkcji, ale także branżę opieki zdrowotnej. Na razie start-up jest na wczesnym etapie rozwoju i koncentruje się na tworzeniu oprogramowania, które miałoby stać się „mózgiem” robota – taki system eliminować miałby potrzebę każdorazowego programowania maszyn do wykonywania poszczególnych zadań. Firma współtworzona przez Grooma chwali się, iż już dziś jej software o nazwie pi-zero pozwala automatom wykonywać wiele zadań – od pakowania zakupów, po składanie prania.

Humanoidalne roboty zaopatrzone w sztuczną inteligencję

Bezos i OpenAI to nie jedyni giganci, którzy dostrzegli potencjał sztucznej inteligencji w robotyce. W tę technologię mocno zaangażował się również Elon Musk, który przewiduje, iż do roku 2040 na świecie ma być ponad 10 mld humanoidalnych robotów. Liderem ma być – wedle miliardera – jego Optimus. Humanoid opracowany przez Teslę zrobił furorę podczas niedawnego pokazu w studiu Warner Bros. Szacuje się, że ceny takich maszyn AI mogą sięgać 25 tys. dol. Musk zapowiada ich seryjną produkcję i sprzedaż w 2026 r.