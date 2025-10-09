Florea: AI działa szybko, ale niesie też ze sobą wiele rodzajów ryzyka

Tu nasuwają mi się dwie wizje. Pierwsza jest taka, że studenci muszą uczyć się o narzędziach, o ich tworzeniu. Chodzi mi o narzędzia, które przychodzą z nauki i inżynierii komputerowej. Studenci muszą być następnymi pracownikami, którzy odkryją inny Chat GPT, inną chmurę i inną wersję narzędzi AI. Zdecydowanie muszą wiedzieć o aparacie matematycznym, o wszystkich rzeczach, które są niejako skończonym punktem aplikacji. Zdecydowanie powinni wiedzieć o narzędziach. Patrząc z perspektywy przemiany, transferu wiedzy, uczniowie zrozumieją lepiej, jeśli wyjaśniamy im prawdziwe działanie aplikacji, takich jak sieci neuronowe, pattern matching, i generatywną AI. Jest naprawdę wiele aplikacji, o których powinni wiedzieć.

Po drugie, mówiąc o sztucznej inteligencji, powinniśmy też zauważyć kwestie prawne i etyczne. Patrząc z perspektywy użycia AI, wielu uczniów nie rozumie ryzyka używania własności intelektualnej należącej do innej osoby. Moim studentom trudno zobaczyć, czy kod, który ktoś napisał w programie, jest jego kodem, czy został całkowicie skończony, czy otrzymał go od kogoś. Są to problemy natury etycznej, nawet przy zabawie z AI.

Oczywiście jest europejskie prawo z 2024 r., czyli AI Act, EU Artificial Intelligence Act – rozporządzenie unijne w sprawie sztucznej inteligencji, które zostało przyjęte przez Parlament Europejski 13 marca 2024 r. Ma ono za zadanie ograniczyć ryzyko atakowania ludzi za pomocą AI, ale nie zmienia to faktu, że ktoś przy pomocy AI może stworzyć wiele, nawet śmiesznych lub interesujących filmów, wcześniej filmując innych ludzi bez ich pozwolenia. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Włochy wprowadziły nawet prawo, w myśl którego ludzie mogą iść do więzienia nawet na 5 lat, jeśli użyją takich sztucznie wytworzonych materiałów, z inną osobą, nie pytając jej wcześniej o zgodę. Takie aspekty użycia AI powinny być podnoszone w szkole. To wszystko powinno być jasno wyjaśnione. Przewaga AI jest jasna. Tworzy ona szybko i automatycznie, pomoże większości z nas rozwiązać wiele kwestii szybciej, ale trzeba pamiętać również o ryzyku zużycia ogromnych ilości energii. Ludzie nie wiedzą, ile energii jest potrzebne, żeby produkować wytwory AI lub po prostu aby odpowiedzieć na ich pytania.

Rumunia jest gotowa na rewolucję AI?

Prowadzimy studia, organizujemy konferencje, pracujemy razem z partnerami przemysłowymi, aby ustalić poziom zrozumienia, ale i poziom obaw co do AI. Zauważyliśmy, że jeśli ludzie są bardziej wyedukowani w zakresie AI, mają więcej doświadczenia w pracy z nią, to się jej tak nie obawiają.