Nikt wcześniej na to nie wpadł. Genialny pomysł Amerykanów na ładowanie elektryków

Wielu mieszkańców bloków i budynków wielorodzinnych — szczególnie w centrach miast — nie ma dostępu do domowych ładowarek. Problem ten można jednak łatwo rozwiązać
Samochody elektryczne mogą być tańsze niż samochody spalinowe — ale tylko wtedy, gdy kierowcy mają łatwy dostęp do punktów ładowania. Dla osób mieszkających w budynkach wielorodzinnych lub w centrach miast infrastruktura ładowania jest często trudnodostępna. Amerykańscy naukowcy znaleźli genialnie, proste rozwiązanie.
Zespół badaczy z Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii opracował skalowalny model umożliwiający projektowanie, analizę i ocenę wykorzystania latarni ulicznych jako taniej i sprawiedliwej społecznie opcji ładowania EV. Następnie zainstalowano 23 punkty ładowania wbudowane w latarnie uliczne w Kansas City (Missouri) i przetestowano opracowane założenia. Naukowcy odkryli, że takie stacje ładowania — w porównaniu z tradycyjnymi — są tańsze, szybsze w instalacji, bardziej przyjazne środowisku oraz wygodniejsze i bardziej dostępne dla użytkowników — informuje portal ScienceDaily.com.
Naukowcy wyjaśnili, że inspiracją do tego projektu był fakt, iż wielu mieszkańców bloków i budynków wielorodzinnych — szczególnie w centrach miast — nie ma dostępu do domowych ładowarek, ponieważ nie dysponuje własnym garażem. Xianbiao „XB” Hu, profesor nadzwyczajny inżynierii lądowej i środowiskowej, powiedział portalowi, że naturalnym sposobem ładowania samochodów na ulicy są latarnie, które mają własne zasilanie i zazwyczaj należą do władz miejskich, co ułatwia ich adaptację. Ich lokalizacja — często przy miejscach postojowych i w rejonach o dużym natężeniu ruchu — sprawia, że idealnie nadają się do obsługi mieszkańców i odwiedzających.
Projekt został sfinansowany przez Departament Energii USA. Badacze współpracowali także z miastem Kansas City, organizacją Metro Energy Center, lokalnymi przedsiębiorstwami energetycznymi oraz Narodowym Laboratorium Energii Odnawialnej (NREL), aby przystosować istniejące latarnie do funkcji ładowarek EV.
Naukowcy opracowali trójelementowy model — obejmujący popyt, wykonalność i korzyści — który może być wykorzystywany przez inne miasta przy tworzeniu podobnych rozwiązań. — Skalowalność była kluczowym elementem tego modelu — podkreślił Yang „Chris” Song, główny autor badania, który w czasie jego realizacji był doktorantem na Uniwersytecie Stanowym Pensylwanii.
Stworzenie rozwiązania, które można łatwo wdrożyć w wielu społecznościach, jest niezbędne, by zwiększyć wykorzystanie pojazdów elektrycznych w całym kraju — podkreślili naukowcy.
Badacze odkryli, że w porównaniu z tradycyjnymi stacjami instalacja ładowarek w latarniach jest znacznie tańsza, ponieważ wykorzystuje już istniejącą infrastrukturę. Co więcej, umożliwia szybsze ładowanie, gdyż korzysta z miejskich sieci elektrycznych o mniejszym obciążeniu niż w komercyjnych hubach, gdzie często ładuje się wiele pojazdów jednocześnie. Ponadto rozwiązanie to ogranicza emisje, ponieważ wykorzystuje miejsca, gdzie samochody i tak parkują, redukując tym samym potrzebę tworzenia nowych obiektów.
W kolejnych etapach badacze planują rozszerzyć model o dane społeczno-ekonomiczne i klimatyczne. Ujęcie czynników społecznych pozwoli lepiej identyfikować społeczności o ograniczonym dostępie do EV, zapewniając bardziej sprawiedliwy rozwój infrastruktury — informuje portal. Dane pogodowe są natomiast istotne, ponieważ ekstremalne temperatury wpływają na wydajność baterii, częstotliwość podróży i ogólne zapotrzebowanie na energię.
