Nikt wcześniej na to nie wpadł. Genialny pomysł Amerykanów na ładowanie elektryków

Amerykańscy naukowcy znaleźli sposób, by kierowcy elektryków nie musieli szukać stacji ładowania. Ich pomysł jest tak prosty, że aż zaskakuje — i może zmienić miasta na całym świecie.

Publikacja: 09.10.2025 21:23

Wielu mieszkańców bloków i budynków wielorodzinnych — szczególnie w centrach miast — nie ma dostępu

Wielu mieszkańców bloków i budynków wielorodzinnych — szczególnie w centrach miast — nie ma dostępu do domowych ładowarek. Problem ten można jednak łatwo rozwiązać

Foto: Bloomberg

Urszula Lesman

Samochody elektryczne mogą być tańsze niż samochody spalinowe — ale tylko wtedy, gdy kierowcy mają łatwy dostęp do punktów ładowania. Dla osób mieszkających w budynkach wielorodzinnych lub w centrach miast infrastruktura ładowania jest często trudnodostępna. Amerykańscy naukowcy znaleźli genialnie, proste rozwiązanie.

Zespół badaczy z Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii opracował skalowalny model umożliwiający projektowanie, analizę i ocenę wykorzystania latarni ulicznych jako taniej i sprawiedliwej społecznie opcji ładowania EV. Następnie zainstalowano 23 punkty ładowania wbudowane w latarnie uliczne w Kansas City (Missouri) i przetestowano opracowane założenia. Naukowcy odkryli, że takie stacje ładowania — w porównaniu z tradycyjnymi — są tańsze, szybsze w instalacji, bardziej przyjazne środowisku oraz wygodniejsze i bardziej dostępne dla użytkowników — informuje portal ScienceDaily.com.

Czytaj więcej

Skrócenie czasu ładowania i ogromny zasięg obiecuje koncern Huawei. To może być przełom w elektromob
Technologie
Ten koncern obiecuje 3 tys. km zasięgu po 5 minutach ładowania. Nowa era baterii?

Latarnie uliczne jako tanie punkty ładowania samochodów elektrycznych

Naukowcy wyjaśnili, że inspiracją do tego projektu był fakt, iż wielu mieszkańców bloków i budynków wielorodzinnych — szczególnie w centrach miast — nie ma dostępu do domowych ładowarek, ponieważ nie dysponuje własnym garażem. Xianbiao „XB” Hu, profesor nadzwyczajny inżynierii lądowej i środowiskowej, powiedział portalowi, że naturalnym sposobem ładowania samochodów na ulicy są latarnie, które mają własne zasilanie i zazwyczaj należą do władz miejskich, co ułatwia ich adaptację. Ich lokalizacja — często przy miejscach postojowych i w rejonach o dużym natężeniu ruchu — sprawia, że idealnie nadają się do obsługi mieszkańców i odwiedzających.

Czytaj więcej

Nowy akumulator ładuje się kilka razy szybciej niż to ma miejsce w przypadku aut Tesli
Technologie
Przełom w wyścigu aut elektrycznych. Akumulator ładuje się w mniej niż pięć minut
Projekt został sfinansowany przez Departament Energii USA. Badacze współpracowali także z miastem Kansas City, organizacją Metro Energy Center, lokalnymi przedsiębiorstwami energetycznymi oraz Narodowym Laboratorium Energii Odnawialnej (NREL), aby przystosować istniejące latarnie do funkcji ładowarek EV.

Prosty pomysł, który może przyspieszyć rozwój elektromobilności

Naukowcy opracowali trójelementowy model — obejmujący popyt, wykonalność i korzyści — który może być wykorzystywany przez inne miasta przy tworzeniu podobnych rozwiązań. — Skalowalność była kluczowym elementem tego modelu — podkreślił Yang „Chris” Song, główny autor badania, który w czasie jego realizacji był doktorantem na Uniwersytecie Stanowym Pensylwanii.

Stworzenie rozwiązania, które można łatwo wdrożyć w wielu społecznościach, jest niezbędne, by zwiększyć wykorzystanie pojazdów elektrycznych w całym kraju — podkreślili naukowcy.

Badacze odkryli, że w porównaniu z tradycyjnymi stacjami instalacja ładowarek w latarniach jest znacznie tańsza, ponieważ wykorzystuje już istniejącą infrastrukturę. Co więcej, umożliwia szybsze ładowanie, gdyż korzysta z miejskich sieci elektrycznych o mniejszym obciążeniu niż w komercyjnych hubach, gdzie często ładuje się wiele pojazdów jednocześnie. Ponadto rozwiązanie to ogranicza emisje, ponieważ wykorzystuje miejsca, gdzie samochody i tak parkują, redukując tym samym potrzebę tworzenia nowych obiektów.

W kolejnych etapach badacze planują rozszerzyć model o dane społeczno-ekonomiczne i klimatyczne. Ujęcie czynników społecznych pozwoli lepiej identyfikować społeczności o ograniczonym dostępie do EV, zapewniając bardziej sprawiedliwy rozwój infrastruktury — informuje portal. Dane pogodowe są natomiast istotne, ponieważ ekstremalne temperatury wpływają na wydajność baterii, częstotliwość podróży i ogólne zapotrzebowanie na energię.

