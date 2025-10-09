Nikt wcześniej na to nie wpadł. Genialny pomysł Amerykanów na ładowanie elektryków

Samochody elektryczne mogą być tańsze niż samochody spalinowe — ale tylko wtedy, gdy kierowcy mają łatwy dostęp do punktów ładowania. Dla osób mieszkających w budynkach wielorodzinnych lub w centrach miast infrastruktura ładowania jest często trudnodostępna. Amerykańscy naukowcy znaleźli genialnie, proste rozwiązanie.

Zespół badaczy z Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii opracował skalowalny model umożliwiający projektowanie, analizę i ocenę wykorzystania latarni ulicznych jako taniej i sprawiedliwej społecznie opcji ładowania EV. Następnie zainstalowano 23 punkty ładowania wbudowane w latarnie uliczne w Kansas City (Missouri) i przetestowano opracowane założenia. Naukowcy odkryli, że takie stacje ładowania — w porównaniu z tradycyjnymi — są tańsze, szybsze w instalacji, bardziej przyjazne środowisku oraz wygodniejsze i bardziej dostępne dla użytkowników — informuje portal ScienceDaily.com.

Latarnie uliczne jako tanie punkty ładowania samochodów elektrycznych

Naukowcy wyjaśnili, że inspiracją do tego projektu był fakt, iż wielu mieszkańców bloków i budynków wielorodzinnych — szczególnie w centrach miast — nie ma dostępu do domowych ładowarek, ponieważ nie dysponuje własnym garażem. Xianbiao „XB” Hu, profesor nadzwyczajny inżynierii lądowej i środowiskowej, powiedział portalowi, że naturalnym sposobem ładowania samochodów na ulicy są latarnie, które mają własne zasilanie i zazwyczaj należą do władz miejskich, co ułatwia ich adaptację. Ich lokalizacja — często przy miejscach postojowych i w rejonach o dużym natężeniu ruchu — sprawia, że idealnie nadają się do obsługi mieszkańców i odwiedzających.