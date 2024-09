Powstał materiał twardszy niż beton. Zaskakujący sposób na rewolucję w budownictwie

Naukowcy z University of Princeton opracowali pastę, która jest 5,6 razy mocniejsza niż cement, zaprawa murarska i inne konwencjonalne materiały budowlane na bazie cementu. Pasta ma strukturę rurową, inspirowaną strukturą ludzkiej kości korowej, która tworzy zewnętrzną warstwę kości udowej. Pasta może znacznie zwiększyć odporność na powstawanie pęknięć i poprawić zdolność do odkształcania się bez nagłego uszkodzenia.

Do czego można wykorzystać nowy materiał budowlany

Ta zainspirowana przez biologię pasta ma również potencjał zastąpienia tworzyw sztucznych i materiałów na bazie cementu wzmacnianego włóknami.

Materiały na bazie cementu używane do budowy budynków muszą mieć wysoki poziom wytrzymałości i odporności, tak by konstrukcja mogła znosić znaczne obciążenia, a także by była ona w stanie skutecznie poradzić sobie z pęknięciami i uszkodzeniami. Budynek wykonany z materiału o niskiej wytrzymałości może nagle się zawalić. „Jednym z wyzwań w projektowaniu kruchych materiałów budowlanych jest to, że ulegają one nagłemu, katastrofalnemu uszkodzeniu” - podkreśla Shashank Gupta, główny badacz i doktorant na Uniwersytecie Princeton. Dlatego tak ważne jest tworzenie materiałów budowlanych, które wykazują wysoką odporność na pękanie. W przypadku uszkodzenia takie materiały powinny również być w stanie bezpiecznie rozłożyć uderzenie na całą konstrukcję, zamiast prowadzić do nagłego zawalenia.