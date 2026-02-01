To ma być rewolucja w gaszeniu pożarów. Szwajcarzy stworzyli drona odpornego na ogień

FireDrone to projekt naukowców ze Szwajcarskich Federalnych Laboratoriów Badań Materiałowych i Technologii (EMPA) w Dübendorfie. Prototyp drona podczas pierwszych testów w 2023 r. z powodzeniem wytrzymał ekstremalne temperatury sięgające 200°C. To ogromny postęp w porównaniu z tradycyjnymi dronami, które wytrzymują jedynie około 40°C. Stało się to możliwe dzięki zastosowaniu ultralekkiego, porowatego żelu z kieszeniami powietrza, który otacza elektronikę drona warstwą izolacyjną, a także dzięki użyciu tworzyw odpornych na wysoką temperaturę.

Reklama Reklama

FireDrone – dron strażacki odporny na temperaturę żywego ognia

Szwajcarski zespół udoskonalił od tamtej pory warstwę izolacyjną FireDrone’a, zastępując kompozyt wzmacniany włóknem szklanym czystym aerożelem poliimidowym, który można odlewać w dowolny kształt. Dzięki temu wszystkie elementy elektroniczne mogą być zamknięte w jednej bryle materiału ochronnego.

Dodatkowo dron wyposażono w wewnętrzny system zarządzania temperaturą, który monitoruje podzespoły i włącza aktywne chłodzenie, aby zapobiec przegrzaniu. Pozwala to urządzeniu wytrzymać temperaturę 200°C przez około 10 minut.

FireDrone ma również kamery i czujniki, które przesyłają w czasie rzeczywistym wysokiej jakości obrazy termiczne do kontrolera z dużym ekranem, umożliwiając jednoczesny podgląd kilku osobom. Jego możliwości lotu dostosowano do manewrowania wewnątrz budynków, tuneli czy obiektów przemysłowych. Wsparciem są systemy lokalizacji i asysty pilota, działające nawet bez GPS.