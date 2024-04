Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany

367,5 tys. numerów komórkowych przeniesiono z sieci do sieci w I kwartale 2024 r., o 2 proc. więcej niż rok wcześniej. Tym razem w walce o użytkowników rywala w walce zwarli się dwaj duzi operatorzy.

Kto zyskuje, kto traci na rynku komórek

W pierwszym kwartale tego roku dodatnie wyniki przenoszenia numerów komórkowych zanotowały dwie z czterech dużych sieci mobilnych w Polsce. Najlepszy rezultat – 19,5 tys. numerów na plusie – osiągnęło P4, operator Play. Drugie miejsce pod względem bilansu przenosin z sieci do sieci należy w tym gronie do T-Mobile Polska, który zdobył „na czysto” – 9,9 tys. numerów.

Na minusie były natomiast w tym okresie Orange Polska i Polkomtel, operator Plusa. Wynik pomarańczowej sieci to ostatecznie 6,3 tys. użytkowników na minusie. W Plusie ujemny rezultat to aż 52,1 tys. numerów.

Zmiany u mniejszych operatorów

W innym ujęciu – w podziale na grupy kapitałowe – rezultaty są nieco inne. Dotyczy to szczególnie Grupy Cyfrowy Polsat, do której należy Plus, ale też Premium Mobile, czy Netia. Te dwie ostatnie marki w ciągu pierwszych trzech miesięcy br. pozyskały na czysto po ponad 5 tys. numerów.