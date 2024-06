Uwaga na nowe pułapki w roamingu. Jak za granicą łączyć się taniej lub za darmo

Sprawa korzystania z telefonu komplikuje się, gdy wyjeżdżamy poza EOG. Roaming w Turcji czy Egipcie jest bardzo drogi, a użytkownik płaci także, gdy odbiera połączenia i SMS-y. Wysokie rachunki potrafi nabić poczta głosowa, jeśli nie zostanie dezaktywowana przed wyjazdem. Wykorzystanie 1 GB danych w Egipcie kosztuje wg cennika Orange Polska ok. 45 tys. zł, w Plusie – około 49 tys. zł, w T-Mobile – około 36 tys. zł, a w Play – około 43 tys. zł.

Czy warto postawić na pakiety z internetem

Można co prawda włączyć tryb samolotowy albo wyłączyć urządzenie, ale to ostatnie to pożegnanie się z aparatem fotograficznym, zainstalowaną na nim mapą, dokumentami czy samolotową kartą pokładową.

Dlatego warto skorzystać ze specjalnych pakietów z internetem do wykorzystania także poza obszarem Europy, choć nie załatwiają one całkowicie problemu wysokich cen usług podstawowych. Abonenci T-Mobile Polska mogą skorzystać z pakietów Travel & Surf. 1 GB internetu do wykorzystania przez 31 dni w takich krajach, jak Turcja czy Egipt, to koszt 86 zł. Można go zamówić i aktywować na kilka sposobów: specjalnym esemesem, kodem wystukanym na klawiaturze czy poprzez aplikację samoobsługową.

W Orange Polska można aktywować usługę „Bezpieczny roaming”, w której dziennie można zużyć 1 GB, płacąc 15 zł, lub za 79 zł pakiet 10 GB ważny 15 dni w wybranych krajach, w tym także w uczęszczanych przez turystów z Polski Maroku, Turcji, Egipcie, ale tez w Australii czy USA. Pakiet ten uchroni użytkownika też przed bardzo wysokimi cennikowymi opłatami za wiadomości czy połączenia. Po włączeniu pakietu za minutę rozmowy czy wiadomość zapłacimy do 0,5 zł. Z pakietu internetu za 79 zł mogą skorzystać też posiadacze numeru na kartę, ale w ich wypadku nie obniżono cen innych usług.

W Play pakiety internetu do wykorzystania poza Europą (nazwane: Internet Świat) są przeznaczone zarówno dla klientów abonamentowych, jak i użytkowników telefonii na kartę. Mają różną wielkość i ceny. Przykładowo, 1 GB w roamingu międzynarodowym w Turcji czy Egipcie będzie kosztować 100 zł. Pakiet pięć raz większy – 150 zł. Jednocześnie można aktywować trzy pakiety. Po ich wykorzystaniu transmisja zostanie zablokowana. Wtedy można albo wykupić kolejny pakiet, albo odblokować transmisję, co jednak będzie się wiązało z pokaźnymi rachunkami dla podróżujących poza UE.

Plus ma w ofercie pakiety Atlantyckie, Orientalne oraz Euroatlantyckie. 1 GB internetu w Turcji w pakiecie Atlantyckim to koszt 90 zł. 1 GB internetu wystarczy, aby skorzystać z wyszukiwarki, nawigacji czy poczty elektronicznej, ale już nie na codzienne oglądanie filmów czy odbieranie i wysyłanie zdjęć.