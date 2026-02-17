Koniec anonimowości na ulicach? Wielkie kontrowersje wokół okularów Mety

To obecnie jeden z najbardziej gorących i kontrowersyjnych tematów w Dolinie Krzemowej. Koncern chce jeszcze w tym roku wprowadzić funkcję o nazwie „Name Tag”, która pozwalałaby użytkownikom identyfikować mijane osoby za pomocą wbudowanego asystenta AI Meta – wynika z doniesień, m.in. portalu The Information i dziennika „The New York Times”. Według dostępnych informacji rozwiązanie to ma zostać zintegrowane z najnowszą wersją oprogramowania, wykorzystującą multimodalne możliwości modelu Llama.

Jak to ma działać w praktyce? Użytkownik patrzy na kogoś przez okulary, a sztuczna inteligencja identyfikuje tę osobę i informuje – za pomocą głośników w oprawkach – jak się nazywa oraz jakie są jej podstawowe dane dostępne w sieci. Według przecieków Meta rozważa dwa scenariusze: identyfikowanie wyłącznie osób z kręgu znajomych (np. z Facebooka i Instagrama) lub – co znacznie bardziej kontrowersyjne – rozpoznawanie osób postronnych posiadających publiczne profile.

Następca smartfona i „super-sensing”

To kolejny krok w ewolucji urządzeń ubieralnych, które odniosły niespodziewany sukces rynkowy. Okulary Ray-Ban Meta sprzedają się świetnie (ponad 7 mln sztuk w 2025 r. i 9 mln od premiery), a szef Mety Mark Zuckerberg widzi w nich naturalnego następcę smartfona. Analitycy wskazują, że Meta dominuje obecnie w tym segmencie, a Name Tag może być elementem nadchodzącego modelu z wbudowanym ekranem AR, znanego jako projekt Orion. Funkcja ta ma stać się tzw. „killer app”, czyniąc okulary niezbędnym narzędziem w kontaktach towarzyskich i biznesowych. Możliwość błyskawicznego przypomnienia sobie nazwiska klienta lub powiązań zawodowych podczas konferencji stanowi główny argument sprzedażowy dla sektora biznesowego.

Już w ubiegłym roku serwis The Information informował, że urządzenia te mogą zostać wyposażone w stale aktywny tryb „super-sensing”, wykorzystujący wbudowane kamery do monitorowania otoczenia i rozpoznawania imion rozmówców. Firma wprowadziła również zmiany w swojej polityce prywatności, w której obecnie czytamy: „Meta AI z użyciem kamery jest zawsze włączona w okularach, chyba że wyłączysz funkcję »Hey Meta«”. Zapis ten budzi wątpliwości prawne w Unii Europejskiej, gdzie RODO nakłada restrykcyjne wymogi dotyczące przetwarzania danych biometrycznych bez zgody osób trzecich, co może opóźnić premierę technologii na europejskim rynku.