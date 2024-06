Odpowiedzialne innowacje: Czy sztuczna inteligencja może zastąpić psychoterapeutów?

Kiedy czatboty nie są w stanie rozpoznać niebezpiecznych zachowań, przyczyniają się do pogorszenia stanu zdrowia. Firmy zareagowały na artykuł BBC i wprowadziły ograniczenia wiekowe. Nowsze metody generatywnej sztucznej inteligencji mogą sprawić, że odpowiedzi bota będą bardziej trafne, jednak nadal nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co bot może powiedzieć, a jest to szczególnie ryzykowne w kontekście terapii.

Systemy tekstowe oparte na sztucznej inteligencji znane są z seksizmu, rasizmu i fałszywych informacji. Chociaż boty są zaprojektowane do rozpoznawania języka samobójczego i kierowania użytkowników do ludzkiej pomocy, istnieje wiele sytuacji, w których odpowiedź bota może być błędna lub odebrana w niewłaściwy sposób. Sztuczna inteligencja nie jest w stanie wyłapać wszystkich niuansów. Dobry terapeuta jest wyszkolony w obserwacji gestów, zmian tonu głosu i czytaniu między wierszami. Czatbotom brakuje kontekstu i doświadczenia życiowego. Nie są przygotowane do wspierania osób cierpiących na schizofrenię czy zaburzenia odżywiania ze względu na nasilenie i złożoność tych schorzeń.

Powierzenie danych wrażliwych człowiekowi różni się od powierzenia ich firmie technologicznej. W konwencjonalnej terapii, specjaliści są zobowiązani do zachowania bardzo wysokiego standardu opieki. Z pewnymi wyjątkami muszą oni zachować w tajemnicy wszystko, co powie im pacjent. Jeśli tego nie zrobią, mogą potencjalnie stracić licencję. Czatboty nie podlegają tym samym standardom. Większość z nich klasyfikuje się w luźnej kategorii „wellness”, a nie opieki zdrowotnej, co oznacza, że nie muszą przestrzegać tych samych przepisówtakich jak HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), która chroni prywatność dokumentacji medycznej pacjentów i innych danych osobowych. A ponieważ czatboty terapeutyczne nie twierdzą wyraźnie, że diagnozują lub leczą schorzenia, nie są one regulowane przez FDA (Agencja Żywności i Leków). Jeżeli człowiek psychoterapeuta dokona nadużycia, możemy to zgłosić na policję. Jeżeli dokona tego internetowy bot, co możemy zrobić? Organy regulacyjne muszą wprowadzić ograniczenia odnoszące się do działania sztucznej inteligencji w psychoterapii oraz określić, kto będzie odpowiadał za popełniane przez nią błędy.

Oczywiście człowiek będący psychoterapeutą również może wyrządzać krzywdę. Psychologowie w Polsce od lat walczą o ustawę regulującą ich zawód. Ustawa miałaby na celu ustalenie ram, kto może pracować jako psychoterapeuta, co obecnie w Polsce jest często nadużywane. Licencjonowany terapeuta jest zobowiązany do przestrzegania kodeksu etycznego, przejścia terapii własnej (choć nie jest to obowiązkowe w każdym nurcie psychoterapeutycznym), odbycia praktyk w szpitalu psychiatrycznym, a jego praca jest poddawana nadzorowi poprzez superwizję, której celem jest zapobieganie nadużyciom.

Problemem psychoterapeutów jest nie tylko brak regulacji ich zawodu, ale również ścieżka kształcenia. Osoba, która chce zostać psychoterapeutą, sama musi zapłacić za edukację. Koszt 4-letniej szkoły psychoterapii wynosi, w zależności od nurtu kształcenia i danej szkoły, około 50 tysięcy złotych. Nic dziwnego, że wykształcone osoby kierują się na rynek prywatny, który oferuje lepsze wynagrodzenie i lepsze warunki pracy.