Polski start-up osiągnął wartość miliarda dolarów. Sztuczna inteligencja rządzi

ElevenLabs, start-up wykorzystujący oprogramowanie sztucznej inteligencji do replikacji głosów w blisko 30 językach, pozyskał nową rundę finansowania, w ramach której wyceniono działającą zaledwie dwa lata firmę na około 1 mld dol. - podaje Bloomberg.

Firma poinformowała w poniedziałek, że zebrała 80 milionów dolarów w ramach finansowania pod przewodnictwem funduszu venture Andreessen Horowitz, przy udziale Sequoia Capital, Smash Capital i SV Angel. Do tej pory firma zebrała 101 mln dol. Dyrektor generalny Mati Staniszewski powiedział, że dzięki najnowszemu finansowaniu jego start-up wycenia się na 1,1 mld dol.

Przybywa polskich jednorożców

Polskich jednorożców, czyli start-upów wycenianych na co najmniej 1 mld dol., jest już co najmniej kilka. Jako pierwsze do tego elitarnego grona weszły prawdopodobnie DocPlanner (Znany Lekarz) i Booksy. Według raportu Dealroom i Google for Startups w Polsce powstało już osiem jednorożców, wliczająć branżę e-commerce i gier wideo. Zgodnie z tą szerszą definicją zaliczono do nich także InPost, CD Projekt, Huuuge Games czy Ten Square Games.