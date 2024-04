Meble z konopi. Polacy stworzyli alternatywę dla wycinki drzew

– Chcemy pokazać, że troska o środowisko może harmonijnie współgrać z nowoczesnym designem – tłumaczy absolwentka i konsultantka na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Tarcica konopna ma potencjał, by w przyszłości zastąpić drewno lite w meblarstwie. – Szczerze w to wierzymy – podkreśla Piotr Pietras, prezes Green Lanes, spółki do której należy The True Green.

Jak zaznacza, na wcześniejszych wystawach ten rewolucyjny materiał spotkał się już z entuzjastycznym przyjęciem i ogromnym zainteresowaniem architektów (zdobył wyróżnieniach w międzynarodowych konkursach, m.in. Seoul Design Award czy Green Product Award 2024).

Konopie mają wiele zalet

Polski start-up ma ambicję rozwijania innowacji opartych na ekologicznym podejściu i liczy, że przyczyni się do zmiany postrzegania konopi i lnu. Rośliny jednoroczne, dzięki szybkim właściwościom odnawialnym i ekologicznym, stanowią idealny surowiec dla przyszłości opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju i tzw. cyrkularności. Konopie mają potencjał do poprawy jakości gleby, oczyszczania wód i redukcji zanieczyszczeń.

Wrocławski Green Lanes to tzw. spółka pozytywnego wpływu, która w swoim portfelu posiada podmioty koncentrujące się na rozwoju projektów i technologii w branży przetwórstwa roślin jednorocznych, w tym właśnie z konopi włóknistych. Obecnie firma, która działa na rynku od 2017 r., rozwija trzy projekty. Oprócz The True Green to: Green Lanes Proteins (technologie pozwalające wydobyć i skoncentrować białko zawarte w produktach ubocznych procesu tłoczenia spożywczego oleju z ziarna konopi) oraz Hempeat (spółka wytwarzająca produkty żywnościowe, w tym przede wszystkim zamienniki mięsa na bazie teksturowanego białka konopi). Jeszcze w tym roku Green Lanes planuje wejść na giełdę.