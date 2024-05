Latająca amfibia. Polska firma, znana z filmowego hitu, stworzyła broń przyszłości

– Beccarii to pełnowymiarowy pojazd. Ma 3 m długości 2 m szerokości, 280 kg z pilotem. Celujemy w pojazd jednoosobowy i przygotowujemy wersję dwuosobową. Świat szuka takiego pomysłu – przekonuje Witold Mielniczek.

Dzięki temu, że spółka ma własny park maszynowy, jest w stanie właściwie każdy projekt przenieść z ekranu komputera do rzeczywistości. Tak było z Beccarii. Teraz ów koncept wystartuje we współorganizowanym przez NASA i Boeinga międzynarodowym konkursie GoAERO. – Organizatorzy szukają maszyn z wielodomenową zdolnością lokomocyjną. Idea jest taka, by zaprezentować pojazd pionowego startu, który może też poruszać się po lądzie. Taki, który posłuży jako karetka szybkiego reagowania w każdym scenariuszu. Beccarii idealnie wpisuje się w te oczekiwania – mówi Mielniczek. I dodaje, że na zwycięzców czeka nagroda 2 mln dol.

Konstruktor wierzy w sukces swojego projektu i wskazuje, że Beccarii może znaleźć też zastosowanie w sektorze militarnym. – Nadaje się on do wykorzystania na polu walki, choćby do podjęcia rannego w lesie, czy wszędzie tam, gdzie nie doleci śmigłowiec, czy dron, a poruszać trzeba się drogą lub wodą. Nasz pojazd może też po cichu dostarczyć np. zapasy – podkreśla.

Pchła walczy z Szerszeniem

Beccarii na razie korzysta z napędu elektrycznego, ale twórcy drona widzą problem w ograniczeniach baterii. W przyszłości chcieliby zastosować turbinę gazową z generatorem elektrycznym. Do końca br. Beccarii ma osiągnąć poziom prototypu.

Ale to niejedyny projekt B-Technology. Spółka jeszcze w 2024 r. zamierza skomercializować swój inny innowacyjny pojazd – Xerall ATD. Gąsienicowy dron latająco-pływający jest w stanie na jednym ładowaniu przejechać lub przepłynąć 100 km, poruszając się 10 km/h. Bateria w takim wypadku wystarcza na 10 godz. W powietrzu sprzęt potrzebuje większej mocy stąd lot z prędkością 100 km/h trwa 15 minut.