Wpadli na to jeszcze przed Facebookiem. Polacy rozkręcają wirtualną rewolucję

Tworzyli metawersum, zanim to stało się modne – tak, bez wątpliwości, można powiedzieć o zespole Connected Realities. Start-up, choć oficjalnie został zarejestrowany cztery lata temu, faktyczne doświadczenie w branży wirtualnej, rozszerzonej i mieszanej rzeczywistości ma znacznie dłuższe. Ludzie, związani ze spółką mającą centralę w Warszawie, nad takimi technologiami pracują już od dekady, a więc znacznie dłużej niż Mark Zuckerberg, twórca Facebooka, który rozwija swój kolejny sztandarowy projekt – cyfrowy świat metaverse.

Reklama

Onboarding i wellbeing z goglami na głowie

Connected Realities – dzięki goglom – przenosi klientów biznesowych do cyfrowego wymiaru, zapewniając całkowicie nowe doświadczenia. Korporacyjne spotkania w świecie VR czy zaawansowane specjalistyczne szkolenia, pozwalające na symulowanie różnych nadzwyczajnych okoliczności bez konieczności organizowania takich ćwiczeń w rzeczywistości (np. szkolenie w zakresie z ewakuacji z biurowca czy z pracy na danej linii produkcyjnej), to tylko część zalet technologii, którą serwuje start-up prowadzony przez Andrzeja Horocha. Możliwości i zastosowań jest bowiem znacznie więcej, od marketingu po handel.

Czytaj więcej Technologie Ta technologia ma w końcu wyjść z niszy. Premiera i ambitny plan Apple Po rozczarowującym roku wirtualna i rozszerzona rzeczywistość wkrótce nabierze rozpędu i trafi do mas. Eksperci uważają, że rok 2024 będzie przełomowy i wieszczą boom za sprawą nowych gogli.

– Wykorzystujemy te technologie do realizacji m.in. szkoleń specjalistycznych, szkoleń miękkich, narzędzi sprzedażowych czy ostatnio coraz bardziej popularnych rozwiązań wellbeing – mówi Horoch, współtwórca Connected Realities.

Spółka tworzy wirtualne światy również choćby w celach edukacyjnych, a także dla działów HR, by te mogły je wykorzystywać podczas tzw. onboardingu nowych pracowników. Oferuje także lepsze poznanie ofert biznesowych niż tylko za pośrednictwem zwykłej prezentacji. Start-up potrafi m.in. „przenieś” do smart city (inteligentnego miasta) w metawersum, by pokazać, w jaki sposób mogą funkcjonować jego poszczególne elementy. W analogiczny sposób zaprezentuje również funkcjonowanie inteligentnej fabryki. To na tyle perspektywiczny sektor, że partnerem firmy został Orange Polska. Jak podkreśla operator – nasz kraj jest pierwszym rynkiem, gdzie koncern testuje w praktyce takie rozwiązania metaverse. To właśnie dzięki współpracy z Connected Realities powstał Orange Business Metaverse – projekt, który ma skrócić m.in. proces sprzedaży i mocniej zaangażować klientów zainteresowanych ofertą 5G dla smart city i smart factory. Jak zapewnia Andrzej Urbańczyk z Metaverse Competence Center w Orange Polska, to niezwykle atrakcyjna, ale i angażująca, a przez to skuteczna forma promocji zaawansowanych rozwiązań oferowanych przez Orange. – Już myślimy o kolejnych funkcjonalnościach – dodaje.