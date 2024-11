Polska firma szykuje ekspansję za oceanem. Jej AI wykrywa raka

Od dwóch dekad jest on związany z rynkiem innowacyjnych rozwiązań dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej. Jego zdaniem polska technologia może znacząco przyczynić się do poprawy wydolności systemu opieki zdrowotnej w obszarze diagnostyki. Start-up, na podstawie 20 miesięcy badań w jednym ze szpitali, w których działa jego narzędzie, wyliczył, iż to innowacyjne rozwiązanie AI skraca aż o 38 proc. czas spędzany przez pacjentów na SOR w przypadku udaru mózgu nieokreślonego jako krwotoczny lub zawałowy i o 18 proc. w przypadku krwotoku śródczaszkowego. Jak przekonuje Korzekwa, ma to niebagatelne znaczenie dla obniżenia ryzyka niepełnosprawności będącej następstwem udaru, co może mieć miejsce w przypadku spóźnionej diagnozy.

A to nie wszystko. – Nasza technologia wpływa na obniżenie kosztów diagnostyki, ale i redukcję ryzyka odszkodowań związanych z postawieniem nieprawidłowej diagnozy – wylicza prezes gdańskiej spółki. – BrainScan CT został wyszkolony na podstawie zbioru danych, który ciągle rośnie. Obecnie jest w stanie przetworzyć średnio 24 tys. badań tomografii komputerowej miesięcznie – kontynuuje. I zaznacza, że różnorodność zbioru danych bezpośrednio wpływa na możliwości generalizacji (im większa różnorodność, tym pewniej model klasyfikuje występujące patologie).

Polski start-up chce podbić Amerykę

BrainScan dysponuje bazą ponad 300 tys. badań tomograficznych mózgu. Firma już zapowiada dalsze zwiększanie zbioru danych do analizy, co przełoży się na jeszcze większą skuteczność systemu AI. W planach ma osiągniecie detekcji 55 zdefiniowanych klas patologii mózgu w obrazach tomografii komputerowej. Start-up nacisk zamierza kłaść na m.in. doskonalenie algorytmów wykrywających zmiany nowotworowe (pierwotne i wtórne), udary niedokrwienne, tętniaki, naczyniaki, malformacje naczyniowe, a także niedrożności naczyń. Plany są ambitne, bo kierowana przez Korzekwę spółka, poza ekspansją za ocean, chce w pełni wykorzystać zgromadzoną bazę danych, która obejmuje ponad 100 mln obrazów tomograficznych (co stanowi ponad 300 tysięcy pojedynczych badań). BrainScan równolegle będzie dalej ją rozbudowywać, aby „podnosić metryki modelu AI”, jak również prowadzić prace eksperymentalne nad automatycznym generowaniem lub sugerowaniem opisów tekstowych badań tomograficznych. Taka funkcjonalność miałaby wpłynąć na dodatkowe skrócenie czasu pracy lekarzy.

W projekt BrainScan uwierzyli inwestorzy kapitałowi, od których do tej pory popłynęło łącznie ok. 9 mln zł (zeszłoroczna runda finansowania przyniosła ponad 5 mln zł). W ostatnich latach notowana na NewConnect spółka rozwijała się także przy udziale środków publicznych – z NCBR pozyskała w sumie ponad 7 mln zł.

Dwa lata temu gdański medtech był jednym z laureatów organizowanego przez „Rzeczpospolitą” konkursu „Orzeł Innowacji” – wyróżniono go w kategorii „Najlepsze rozwiązanie technologiczne”. Na liście podmiotów, które sięgnęły po nowatorską technologię, są sieci diagnostyczne i teleradiologiczne (w tym np. CDO Provega i PZU Zdrowie).