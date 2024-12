Bot wystawi fakturę. Wystarczy go o to poprosić

Wykorzystanie technologii AI w księgowości to dziś jeden z dynamiczniejszych trendów. Rynek takich innowacyjnych rozwiązań, wedle prognoz Vantage Market Research, do roku 2030 osiągnie globalnie wartość niemal 48,5 mld dol. Dla porównania w 2022 r. było to ok. 2,5 mld dol. Szacuje się, że średnie tempo wzrostu sprzedaży takich systemów wyniesie imponujące 45 proc. rocznie. Nic dziwnego, że powstaje coraz więcej rozwiązań do zarządzania finansami z wykorzystaniem inteligentnych algorytmów. Wystarczy wspomnieć o ClickUp, narzędziu do wspierania zadań w księgowości, które udostępniło usługę Brain (działa jak osobisty, wirtualny asystent, który wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego), a także o Vic.ai (narzędzie oparte na sztucznej inteligencji służące do przetwarzania faktur) czy oprogramowaniu Bill (oparty na chmurze system automatyzacji procesów przeznaczony głównie dla firm księgowych).

Według niedawnego raportu „The state of AI in accounting – 2024” aż 82 proc. księgowych zgadza się ze stwierdzeniem, że sztuczna inteligencja w kolejnych latach znacząco zmieni ich pracę. Co czwarty respondent przyznał przy tym, że już teraz inwestuje w szkolenia i aktywnie interesuje się technologią AI.