Jego zdaniem dla polskiego rynku VC istotnym czynnikiem jest aktywność inwestorów publicznych, w tym największego – PFR Ventures. – W 2024 r. mieliśmy do czynienia z okresem przejściowym pomiędzy perspektywami unijnymi. Nowe fundusze zasilane przez PFR Ventures wejdą w aktywny okres inwestycyjny na początku nowego roku. W związku z tym należy spodziewać się istotnego wzrostu rynku w I półroczu 2025 r., kiedy będą uruchamiane kolejne fundusze korzystające ze środków z nowej perspektywy unijnej – wyjaśnia Krzysztof Bachta.

PFR Ventures ostatnio podpisało pięć umów z zespołami zarządzającymi funduszami VC w ramach programu „Fundusze europejskie dla nowoczesnej gospodarki” (FENG). Będą one dysponować kapitałem o łącznej wartości ponad 400 mln zł (z czego wkład PFR to ok. 270 mln zł). Jak przekonuje Mikołaj Raczyński, wiceprezes PFR, nowe fundusze aktywizują inwestorów prywatnych, aniołów biznesu oraz przedsiębiorstwa zainteresowane nowymi technologiami. – Wnoszą oni nie tylko kapitał, ale także dodatkowe wartości pomagające rozwijać start-upy – zauważa Raczyński.

W PFR spodziewają się, że rynek finansowania tzw. zalążkowego odczuje obecność nowych funduszy już w I kwartale 2025 r. Strumień pieniędzy w ramach FENG ma zasilić łącznie około 40 funduszy venture capital (wkład publiczny w nich sięgnie 2,1 mld zł, a 1,1 mld zł dołożą inwestorzy prywatni. W 2025 r. start-upy mogą więc patrzeć z nadzieją.

Widać optymizm

Eksperci Crunchbase wieszczą w 2025 r. ożywienie na rynku fuzji i przejęć. Rosnąć ma nie tylko aktywność VC, ale i PE. – Widać rosnący optymizm wśród dużych inwestorów instytucjonalnych co do alokacji środków w private equity. To dobry prognostyk w zakresie aktywności transakcyjnej w roku 2025 – mówi nam Tomasz Stamirowski, partner zarządzający w Avallon MBO.