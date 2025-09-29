Seeds for the Future to globalna inicjatywa edukacyjna Huawei, która została zainicjowana w 2008 roku i zarazem najdłużej realizowany program społecznej odpowiedzialności biznesu firmy. Do tej pory wzięło w nim udział ponad 18 000 studentów z blisko 150 krajów. Celem jest wzmacnianie kompetencji młodych talentów i zwiększanie ich szans na rynku pracy poprzez zdobywanie praktycznej wiedzy, kontakt z ekspertami oraz doświadczenie międzykulturowe.

„Seeds for the Future to wyjątkowa szansa na zdobycie wiedzy i doświadczenia w samym sercu globalnej rewolucji technologicznej. Tegoroczna edycja była szczególna, ponieważ odbyła się w Shenzhen – chińskim centrum innowacji. Polscy studenci mogli na własne oczy zobaczyć, jak powstają nowe technologie i jak funkcjonuje globalny ekosystem współpracy. Cieszymy się, że jako Huawei możemy otwierać drzwi młodym, utalentowanym i głodnym wiedzy osobom do świata nowoczesnych technologii. To doświadczenie nie tylko poszerza horyzonty i inspiruje do tworzenia własnych rozwiązań, ale przede wszystkim kształtuje przyszłych liderów, którzy w kolejnych latach będą współtworzyć rozwój polskiej myśli technologicznej i budować rozwiązania przyszłości. Bardzo cieszy nas również rekordowa liczba zgłoszeń do tegorocznej edycji oraz fakt, że do programu dołączyła reprezentacja krajów bałtyckich. Dziękujemy wszystkim patronom i partnerom – bez ich wsparcia ta edycja programu Seeds for the Future nie mogłaby się odbyć” – podkreśla Ryszard Hordyński, Dyrektor ds. Strategii i Komunikacji Huawei Polska.

Rekrutacja w Polsce: rekordowe zainteresowanie i silne partnerstwa

Tegoroczna edycja programu w Polsce została objęta patronatem wiodących uczelni, m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Politechniki Gdańskiej a także wielu innych ośrodków akademickich, instytucji otoczenia biznesu i patronów medialnych. Tak szerokie wsparcie potwierdza rangę inicjatywy i jej znaczenie dla rozwoju młodych talentów w obszarze nowych technologii. Finalistami krajowej rekrutacji zostali studenci i studentki reprezentujący pięć prestiżowych ośrodków: AGH w Krakowie, Politechnikę Gdańską, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Gdański oraz Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Tydzień intensywnych zajęć w „chińskiej Dolinie Krzemowej”

Polscy studenci pracowali w jednej grupie z utalentowanymi rówieśnikami z Filipin, Turkmenistanu, Tajlandii, Austrii, Włoch, Rumunii, Mołdawii, Beninu, Czadu, Mauritiusu i Tanzanii. Taka różnorodność sprzyjała wymianie doświadczeń i spojrzeń na technologie z perspektywy różnych rynków. W sumie we wrześniu w Chinach spotkało się 86 uczestników z 12 krajów.

W trakcie tygodnia intensywnych zajęć studenci brali udział w warsztatach i kursach z zakresu nowych technologii, które odbywały się pod szyldem innowacji, digitalizacji i zrównowazonego rozwoju. Program obejmował m.in. zajęcia poświęcone 5G, sztucznej inteligencji, chmury obliczeniowej oraz rozwiązaniom z obszaru zielonej energetyki. Uczestnicy spotkali się z ekspertami branży i odkrywali chińską kulturę. W międzynarodowym gronie dyskutowali także o wyzwaniach rynku pracy przyszłości, a dzięki obecności przedstawicieli wielu krajów zyskali cenny, globalny punkt widzenia, który pozwolił im lepiej przygotować się do rozpoczęcia własnej drogi zawodowej. Program obejmował także wizyty studyjne w siedzibie Huawei w Shenzhen, nowoczesnym centrum R&D w Dongguan oraz w siedzibach innych firm technologicznych obecnych w regionie, który często określa się mianem „chińskiej Doliny Krzemowej”. Finałem wydarzenia była uroczysta gala wręczenia certyfikatów uczestnictwa w programie.

Międzynarodowe doświadczenie oczami studentów

Ze względu na międzynarodowy charakter programu studenci mieli także okazję zaprezentować kulturę swojego kraju przed uczestnikami z innych państw. Ten nowy, inspirujący element spotkania podkreślił wagę dialogu międzykulturowego i pozwolił lepiej zrozumieć kontekst społeczny stojący za rozwojem technologii.

Jak wspomina Jakub Hamanowicz z Uniwersytetu Gdańskiego: „Opisać wrażenia z wyjazdu w ramach Seeds For the Future jest trudniej niż napisać list aplikacyjny do programu. To był czas, w którym uświadomiłem sobie, że mimo mojego młodego wieku świat, w którym dorastałem, już wkrótce całkowicie się zmieni. Nabiera on rozpędu technologicznego, którego nie sposób opisać. Chińska gościnność i otwartość pozostałych uczestników na miejscu spowodowała, że można było się poczuć jak w jednej wielkiej rodzinie.”

Z kolei Julia Godzwoń, studentka Akademii Górniczo-Hutniczej, podkreśla: „Udział w programie Seeds for the Future był dla mnie niezwykle inspirującym doświadczeniem. Zyskałam nie tylko wiedzę o technologiach, ale także poszerzyłam swoje horyzonty kulturowe i nawiązałam międzynarodowe kontakty. Program zmotywował mnie do dalszego odkrywania, jak technologia może kształtować zrównoważoną przyszłość”.

Iga Miętkowska z Politechniki Gdańskiej dodaje: „Największe wrażenie zrobiła na mnie wizyta w Smart Government site, gdzie mogłam zobaczyć, jak innowacje wpływają na codzienne życie i tworzą nowe możliwości. Ogromną wartością była dla mnie także możliwość poznania wielu inspirujących osób z całego świata i wymiany doświadczeń, które otworzyły nowe perspektywy. To doświadczenie na długo pozostanie dla mnie źródłem motywacji do dalszego rozwoju”.

Program Seeds for the Future od 2008 roku konsekwentnie buduje grono młodych liderów technologii, a doświadczenia z Shenzhen udowadniają, że także polscy studenci są gotowi, by współtworzyć globalną przyszłość innowacji.

