Polacy pracują nad projektem AE-001. To ma być rewolucja w leczeniu alergii

Z tego artykułu dowiesz się: Czym charakteryzuje się projekt AE-001 i jakie choroby może pomóc zwalczać?

Jak wygląda współpraca między Uniwersytetem Warszawskim a inwestorami biznesowymi?

Czy The Heart będzie rozwijał kolejne start-upy z UW?

To może być przełom w leczeniu alergii pokarmowych. Rozwiązanie, nad którym pracują badacze Uniwersytetu Warszawskiego: dr Ewa Kozłowska z Wydziału Biologii oraz prof. Arkadiusz Szterk, specjalista w dziedzinie chemii analitycznej i nauk o zdrowiu, to innowacyjna terapia oparta na substancji pochodzenia bakteryjnego – ta reguluje nieprawidłową „odpowiedź” układu odpornościowego na zawarte w pożywieniu alergeny. Celem jest pokonanie tzw. alergii pokarmowych IgE-zależnych, choć terapia wykazuje też potencjał w leczeniu innych chorób związanych z autoagresją i przewlekłym stanem zapalnym.

Nadzieja dla milionów alergików

Alergie pokarmowe IgE‑zależne to typ alergii pokarmowej, w której układ odpornościowy wytwarza przeciwciała IgE przeciwko białkom w jedzeniu – np. orzechach, mleku czy jajkach. Kontakt z alergenem może wywołać natychmiastowe objawy: od wysypki i duszności po groźny wstrząs anafilaktyczny. Obecnie podstawowym postępowaniem jest unikanie uczulających produktów i stosowanie leków antyhistaminowych, a w ciężkich przypadkach zastrzyk z adrenaliny. To potężny problem, z którym zmaga się co 20 mieszkaniec Starego Kontynentu. Z wyzwaniem tym postanowił zmierzyć się jednak zespół naukowców UW. W ramach projektu o nazwie AE-001 rozwijana jest nowatorska terapia, która mogłaby poradzić sobie z tą powszechną dolegliwością. Badania na myszach wykazały, że terapia aż pięciokrotnie obniża poziom przeciwciał IgE w surowicy krwi i trzykrotnie zmniejsza liczbę limfocytów B produkujących IgE. Co więcej, dwukrotnie zwiększa liczbę komórek hamujących reakcje alergiczne.

Projekt, który obecnie wchodzi w fazę H2L (z ang. hit‑to‑lead), podczas której zidentyfikowane cząsteczki wiodące zostaną zoptymalizowane pod kątem skuteczności, bezpieczeństwa i właściwości farmakokinetycznych przed kolejnymi badaniami przedklinicznymi, stanie się start-upem. Taką technologiczną perełkę zbudować chce The Heart – to tzw. venture builder (specjalizuje się w tworzeniu start-upów opartych na projektach badawczo-rozwojowych), który już nawiązał współpracę z UW. Chodzi o skomercjalizowanie projektu naukowego, który finalnie może zmienić życie milionów ludzi.