To kulinarna rewolucja. Przyprawy może zastąpić niezwykłe urządzenie

Biała śmierć, jak mówi się o soli, to przyprawa, bez której wiele potraw ciężko sobie wyobrazić. Jak się okazuje, jest jednak sposób na ograniczenie czy wręcz wyeliminowanie w niektórych przypadkach tego niezdrowego dodatku, przy jednoczesnym zachowaniu walorów smakowych. Naukowcy opracowali bowiem urządzenie, które jest w stanie skutecznie oszukiwać i stymulować nasze kubki smakowe. Chodzi o specjalną elektroniczną łyżkę.

Jak działa elektroniczna łyżka

Taki innowacyjny produkt wprowadził właśnie Kirin Holdings, japoński gigant z branży spożywczej, producent napojów. Łyżka jest w stanie zmieniać sposób, w jaki odczuwamy smak. Urządzenie, które kosztuje ok. 126 dol., wykorzystuje łagodne impulsy elektryczne w celu wzmocnienia doznań kulinarnych. Prąd przenikający zmysł smaku potrafi uwypuklić walory potraw. Wzmacnia przede wszystkim odczuwanie słonego oraz umami (jeden z pięciu podstawowych smaków odczuwanych przez człowieka). W tym ostatnim przypadku elektroniczny gadżet oddziałuje na receptory kwasu glutaminowego, który jest źródłem smaku umami.

Nie jest to pierwsze podejście Kirin Holdings do tej nowatorskiej technologii. Koncern, we współpracy z Uniwersytetem Meiji, opracował wcześniej pałeczki elektryczne, które działają podobnie, poprawiając odczuwanie słonego smaku żywności. Sukces tego poprzedniego przedsięwzięcia doprowadził do opracowania elektrycznej łyżki. Czy w przyszłości powstaną sztućce, które zastąpią konieczność używania przypraw? Czy „sztuczne” odczuwanie smaku na dobre odmieni kuchnię? Dziś na te pytania pewnie jeszcze trudno odpowiedzieć w sposób jednoznaczny.

Impuls elektryczny i nie musisz solić

Z pewnością stymulowanie kubków smakowych na języku za pomocą impulsu elektrycznego to rozwiązanie, które można wykorzystać np. do zaangażowania kolejnych zmysłów w grach wideo czy w wirtualnej rzeczywistości (odwiedzenie wirtualnej kuchni i konsumowanie cyfrowych potraw może się stać dla naszych receptorów wyjątkowo realne). Technologia ta może mieć z pewnością wpływ na zdrowie użytkownika, gdyż nadmierne spożycie soli wpływa na wysokie ciśnienie krwi i choroby serca. Eksperci twierdzą, iż elektryczna łyżeczka to potencjalne rozwiązanie dla tych, którzy muszą monitorować spożycie sodu, a jednocześnie cieszyć się aromatycznymi posiłkami.