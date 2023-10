TikTok, Facebook czy X mają być płatne. Jest na to tylko jeden sposób

Posiadacze kont na Facebooku i Instagramie o formie dalszego korzystania z tych aplikacji muszą zdecydować do końca października. Jak podał „Wall Street Journal”, użytkownicy komputerów muszą liczyć się z wydatkiem 10 dol., a urządzeń mobilnych – 14. dol. (miesięczna opłata za każde kolejne konto na Facebooku i Instagramie to z kolei dodatkowe 6 dol.).

Ile zapłacimy za media społecznościowe

Abonament Mety dla unijnych konsumentów to projekt całkowicie niezależny od innej płatnej opcji giganta – Meta Verified. Chodzi o testowane już na kilku rynkach rozwiązanie, które pozwoli subskrybentom pochwalić się zweryfikowanym kontem (za miesięczną opłatę otrzymuje się plakietkę potwierdzającą, że użytkownik jest faktycznie osobą, za którą się podaje, oraz że konto zostało uwierzytelnione za pomocą dokumentu tożsamości). Ponadto, w ramach Meta Verified, internauci dostają większą ochronę przed tzw. podszywaniem się (to opcja dla osób, które są popularne i szybko zyskują obserwujących) czy możliwość kontaktu z zespołem wsparcia technicznego (w przypadku jakichkolwiek problemów technicznych na Facebooku czy Instagramie). Opcja jest już dostępna, ale cena może zwalić z nóg. Nad Wisłą to bowiem 65 zł w wersji na PC i 80 zł w wersji mobilnej.

W tym wypadku Mark Zuckerberg poszedł za Elonem Muskiem. To jego Twitter (obecnie X) wdrożył funkcję zweryfikowanego konta – Twitter Blue. Popularna aplikacja mobilna w tym wypadku pobiera 36 zł miesięcznie (ale za to subskrybenci premium mogą publikować dłuższe filmy, ich posty są wyświetlane wyżej, a także otrzymują obniżkę przy sprzedaży reklam). Jednak apetyt Muska jest nieposkromiony i już zapowiedział, że popularny serwis będzie płatny dla wszystkich. O jakiej stawce myśli? Tego nie zdradził – miliarder wskazał tylko, że będzie to „drobna opłata”.

W subskrypcyjnym biznesie trendy wytyczał dotąd Netflix. I dalej ma ambicję coraz lepiej zarabiać na dostępie do swojego serwisu. Ostatnio wprowadził choćby weryfikację kont, by wyeliminować ich współdzielenie i przymusić współużytkowników do wykupienia dodatkowego abonamentu. Teraz streamingowy potentat szykuje się do aktualizacji cennika. Ma być drożej, ale o ile – na razie nie wiadomo. Nie jest też tajemnicą, iż Netflix, jak i inne platformy tego typu, pracuje nad wprowadzeniem oferty z reklamami. A to może oznaczać tylko jedno – opcja bez nich będzie droższa.