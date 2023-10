Zagrożony rozwój sztucznej inteligencji. Polak ma odegrać doniosłą rolę

Sam Altman, założyciel OpenAI, wielokrotnie zapewniał, że poważnie podchodzi do spektrum zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją, zaś podczas niedawnego przesłuchania w Kongresie przyznał, iż – jeśli prace nad AI „wypadną z torów” – może „to pójść całkiem źle”. – Chcemy o tym głośno mówić i zamierzamy współpracować z władzami, aby takiej sytuacji zapobiec – zaznaczał.

Co zrobić ze sztuczną inteligencją

Stąd rola państw w okiełznaniu AI wydaje się dziś kluczowa. I widać, że w tym kontekście na świecie zaczyna się wreszcie coś dziać. Joe Biden wydał właśnie rozporządzenie ws. bezpieczeństwa AI, które z jednej strony obliguje firmy pracujące nad takimi technologiami do udostępniania wyników testów rządowi Stanów Zjednoczonych, zaś z drugiej zapowiada utworzenie specjalnego organu (National Institute of Standard and Technology), który ma określać reguły w zakresie wdrażania sztucznej inteligencji (ma to zapobiec powstawaniu m.in. tzw. dyskryminujących algorytmów oraz etycznego wykorzystania botów).

Nad wtłoczeniem AI w ramy prawne pracuje też Kanada (projekt przepisów o nazwie AIDA to obecnie jedne z najbardziej zaawansowanych regulacji tego typu na świecie). Zresztą kilku kanadyjskich pionierów sztucznej inteligencji (w tym Yoshua Bengio, jeden z najbardziej znanych badaczy AI, laureat Nagrody Turinga) wezwało rządy do lepszego zarządzania ryzykiem związanym ze sztuczną inteligencją.

Globalny regulator wyhamuje rozwój AI?

Odpowiedzią może być środowy szczyt, któremu przewodzić będzie Rishi Sunak, starający się zaostrzyć zasady dotyczące sztucznej inteligencji. Brytyjski premier ostrzega przed „egzystencjalnym ryzykiem” związanym z tą technologią. Jak pisze „Guardian”, w Buckinghamshire zamierza przekonywać rządy innych państw do zawarcia porozumienia, które mogłoby doprowadzić do powstania globalnego organu regulacyjnego AI. To kluczowe, bo – jak twierdzą eksperci, na których powołuje się brytyjski dziennik – wkrótce firmy będą mogły wykorzystywać to zaawansowane narzędzie do decydowania o tym, kogo zatrudniać, a kogo zwalniać, policja do wykrywania podejrzanych, a rządy – do manipulowania przy wyborach. „Telegraph” już wskazuje, że dla rządów wyzwanie dotyczące AI staje się porównywalne z tym związanym ze zmianami klimatycznymi.