Chińskie serwisy omijają polskie prawo. Temu jest już tuż za plecami Allegro

Temu nic sobie z tego nie robi, a przyciąga miliony konsumentów bardzo niskimi cenami na wiele kategorii produktów. O ich jakości i zgodności otrzymanych zakupów z zamieszczanymi przy ofercie zdjęciami można przeczytać w serwisach społecznościowych masę krytycznych opinii, niemniej chętnych nie brakuje.

Branża traktuje takie praktyki jako nieuczciwą konkurencję. - W globalnej gospodarce pojawiają się istotne wyzwania związane z zapewnieniem równych ram prawnych dla konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami unijnymi oraz działającymi spoza UE. Szczególnie istotne jest to w handlu internetowym, gdyż zakup towaru poza UE jest bardzo prosty – mówi mec. Witold Chomiczewski, pełnomocnik e-Izby ds. legislacji, a także partner w Kancelarii Lubasz i Wspólnicy. - Dlatego tak ważne jest stworzenie jednolitych „reguł gry”, a następnie ich egzekwowanie także od podmiotów działających spoza UE. Trzeba podkreślić, że w przypadku zgodności z Omnibusem organy nadzorcze z UE podjęły działania zmierzające do egzekwowania nowych przepisów także od przedsiębiorców z państw trzecich – dodaje.

Cło i podatki z e-commerce

- Przepisy dyrektywy Omnibus powinny być przestrzegane przez wszystkie firmy sprzedające produkty polskim konsumentom. Ich nieprzestrzeganie przez niektóre firmy spoza Unii Europejskiej (np. poprzez pokazywanie mocno dyskusyjnych promocji) oznacza nierówne warunki konkurowania dla setek tysięcy polskich przedsiębiorców, którzy zgodnie z prawem oferują swoje produkty na Allegro - mówi Marcin Gruszka, rzecznik Allegro.

Nasze pytania trafiły również do europejskiego biura prasowego Temu, które prowadzi agencja media consulta International Holding z siedzibą w Berlinie. Mimo przesuwanego kilka razy terminu ostatecznie firma nie odpowiedziała na pytania, jak Temu chce ustosunkować się do obowiązującego go prawa. Jako powód podała nadmierną liczbę zapytań dotyczących firmy.

Czy powtórzy się sytuacja z 2021, gdy UE wymusiła na Aliexpress płacenie VAT-u i cła? Dyrektywa Omnibus, wprowadzona w celu wzmocnienia ochrony konsumentów w Unii Europejskiej, z pewnością przyniosła znaczące zmiany w sposobie ogłaszania promocji przez sprzedawców. - Faktem jest, że około 16 milionów Polaków korzysta z platformy Temu, pokazuje, że pomimo regulacji, konsumentów nadal przyciągają oferty, które mogą być nie do końca zgodne z zasadami uczciwej konkurencji – mówi dr Maciej Kraus, partner Movens Capital. - Przede wszystkim, kluczowe jest dalsze lobbowanie za wzmocnieniem i rozszerzeniem przepisów na szczeblu międzynarodowym. Współpraca z organami regulacyjnymi i rządami innych krajów może przyczynić się do stworzenia bardziej równego pola gry – dodaje podkreślając, że tak jak to miało miejsce w 2021 roku. Dziś mało kto może pamięta, wcześniej Aliexpress nie płacił VAT-u i cła, dostarczając przesyłki do Europy. Dopiero odgórna regulacja to zmieniła i dziś VAT i cło są naliczane w momencie zamówienia.