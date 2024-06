Nowa najcenniejsza firma technologiczna na świecie. Microsoft zdetronizowany

Sztuczna inteligencja ma odgrywać coraz większą rolę w gospodarce, tymczasem Nvidia jest niemal monopolistą w produkcji chipów AI. Szacuje się, że jego firma ma 80-proc. udział w rynku chipów AI, choć niektóre statystyki wskazują nawet na ponad 90 proc. Inwestorzy wierzą, że jeszcze długo będzie odcinać od tego kupony. Zainteresowanie tym sektorem osiągnęło gigantyczny poziom po pojawieniu się konwersacyjnej AI ChatGPT w końcu ubiegłego roku i jej wielkim sukcesie.

Trzy firmy warte ponad 3 biliony

Akcje Nvidii wzrosły we wtorek o około 3 proc., co daje wartość rynkową firmy w wysokości około 3,34 biliona dolarów. W tym czasie Microsoft i Apple zanotowały spadki. Kurs producenta mikroprocesorów tylko w tym roku zyskał na wartości aż 170 proc. Od pandemicznego dołka w październiku 2022 roku akcje wzrosły o 1100 proc. Co ciekawe, by zwiększyć kapitalizację z 2 do 3 bln dol. firma potrzebowała tylko 96 dni, podczas gdy Microsoftowi zajęło to wcześniej 945 dni, zaś Apple 1044 dni — podaje Reuters.



Cenę akcji wspierają świetne wyniki Nvidii. Przychody w rok wzrosły ponad trzykrotnie do 26 miliardów dolarów w ostatnim kwartale, podczas gdy zysk netto wzrósł siedmiokrotnie do 14,9 miliarda dolarów. Oczekuje się, że przychody w bieżącym roku podatkowym podwoją się do 120 miliardów dolarów, a następnie wzrosną o kolejne 33 proc. w 2026 roku, zgodnie z danymi LSEG.

Skąd ten optymizm? Dyrektor generalny Nvidii Jensen Huang przekonuje, że obecny sprzęt w centrach danych o wartości 1 biliona dolarów będzie musiał zostać zastąpiony chipami AI, a potencjał takich centrów podwoi się w ciągu pięciu lat. Huang był jednym z trzech założycieli firmy w 1993 roku. Byli to jeszcze Curtis Priem i mający polskie korzenie Chris Malachowski. Liderem pozostaje jednak Huang, którego majątek ocenia się na ponad 100 mld dol.