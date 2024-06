Jak można wyczytać na stronach Academia.edu, jej najstarszy znany przodek, Mikołaj Stefanik, wywodził się z gminy żydowskiej Frysztak koło Jasła. Babcią ze strony ojca była urodzona już w Amsterdamie Cecylia Anna Andrzejewska, z kolei dziadkiem ze strony ojca były Stanley Stefanik (wnuk Mikołaja).

Elise – ta pochodząca z Albany w stanie Nowy Jork absolwentka Harvardu, która niegdyś pracowała w administracji George'a W. Busha jako doradca – robi zawrotną karierę polityczną. Dziesięć lat temu została najmłodszą w historii kobietą wybraną do Kongresu. Choć wcześniej należała do krytyków Donalda Trumpa, w ostatnim czasie przeszła gigantyczną metamorfozę, o której rozpisują się media za oceanem. Dziś jest wielką zwolenniczką byłego prezydenta i wymieniana jest nawet w gronie faworytów w wyścigu o fotel wiceprezydenta USA, gdyby wyborczą batalię z Joe Bidenem wygrał właśnie Trump. Wedle spekulacji rywalizować musi o to stanowisko z gubernator Dakoty Południowej Kristi Noem, gubernator Arkansas Sarah Huckabee Sanders, senatorką Marshą Blackburn z Tennessee, kandydatką do Senatu z Arizony Kari Lake czy wreszcie z Nikki Haley, byłą ambasador przy ONZ.

Wojna z komunistami

Elise Stefanik jest dziś na pierwszych stronach amerykańskich gazet, bo mocno optuje za umieszczeniem DJI na liście firm ujętych w ustawie o bezpiecznych i zaufanych sieciach komunikacyjnych z 2019 r. Posunięcie to uniemożliwiłoby Federalnej Komisji Łączności (FCC) przyznanie nowych licencji chińskiemu potentatowi. A to oznaczałoby zakaz dalszego importu produktów DJI do Stanów Zjednoczonych. Przepisy te miałyby znaleźć się w National Defense Authorization Act (NDAA), regulacjach, które mają za zadanie dbać o bezpieczeństwo narodowe USA. Izba Reprezentantów przyjęła już ów projekt, teraz pracuje nad nim Senat.

„Ta ustawa zawiera mój projekt, który doda komunistyczną chińską firmę produkującą drony do listy objętej przepisami FCC, zabraniając nowym modelom DJI uzyskiwania zezwoleń na działanie w amerykańskiej infrastrukturze komunikacyjnej” – napisała na platformie X kongresmenka z polskimi korzeniami.