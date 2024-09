Polska Wikipedia 15 września 2024 roku przekroczyła liczbę 5000 wyróżnionych artykułów, a jubileuszowym artykułem został „Śmierć jak kromka chleba” – opis filmu Kazimierza Kutza.

Reklama

Wyróżnione artykuły w Wikipedii to te, które spełniają najwyższe standardy, zarówno pod względem treści, jak i wiarygodności źródeł. Obecnie na polskiej Wikipedii znajdują się 989 artykułów na medal, 3687 dobrych artykułów oraz 327 list.

Polska Wikipedia zajmuje 9. miejsce na świecie pod względem liczby artykułów medalowych, a 5. miejsce w kategorii dobrych artykułów.

Miesiąc Wyróżnionego Artykułu, obchodzony co roku we wrześniu, zachęca społeczność Wikipedii do podnoszenia jakości treści i tworzenia wartościowych artykułów. Dzięki tej inicjatywie polska Wikipedia staje się coraz bardziej wiarygodnym źródłem wiedzy, dostępnym dla milionów użytkowników. To niezwykłe osiągnięcie podkreśla zaangażowanie i profesjonalizm polskich wikipedystów w dążeniu do udostępniania sumy ludzkiej wiedzy.