Sieci komórkowe tracą grunt. Zaskakujące firmy ruszyły po ich klientów

Jewgienij Kasperski, założyciel Kaspersky Lab, chyba specjalnie się tym nie przejął – od ataku na Ukrainę w 2022 r. miliarder podwoił swój majątek.

Kto wchodzi na rynek komórkowy? Czym jest eSIM?

W tym samym czasie o portfele użytkowników smartfonów, a raczej o ich telefony bić się chcą też fintechy. Szwedzka Klarna, znana z odroczonych płatności, a także brytyjski Revolut mają ambicję stać się „aplikacją do wszystkiego”. I krokiem w tym kierunku ma być wejście w buty operatora komórkowego. Klarna liczy na podbicie rynku amerykańskiego – zaoferuje tam własną taryfę komórkową. Za 40 dol. miesięcznie użytkownicy dostaną nielimitowane rozmowy, SMS-y i internet 5G w sieci AT&T. Podobnie jak Kaspersky, Klarna stawia na technologię eSIM – fizyczne karty nie będą dostępne. Firma działa w modelu MVNO (Mobile Virtual Network Operator), co oznacza, że sprzedaje usługi pod własną marką, ale korzysta z infrastruktury innego telekomu. Jest to możliwe dzięki współpracy z firmą Gigs, która ułatwia tworzenie takich wirtualnych operatorów. Dla Klarny to strategiczny krok w celu wyjścia poza wizerunek firmy od płatności. Jak powiedział CNBC jej prezes Sebastian Siemiątkowski, celem jest przekształcenie aplikacji w "cyfrowego asystenta finansowego", który za pomocą sztucznej inteligencji będzie w stanie wykryć, gdy przepłacamy za usługi i "zaoferować lepszy model cenowy, a także jednym kliknięciem go wdrożyć".

W podobnym kierunku zmierza Revolut. Tzw. neobank, który ma już 50 mln klientów, również ogłosił wprowadzenie planów komórkowych. Na razie w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Jest to część szerszej strategii, która obejmuje także uruchomienie asystenta finansowego opartego na AI oraz specjalistycznych usług bankowych dla zamożnych klientów.