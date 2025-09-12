Aktualizacja: 12.09.2025 11:42 Publikacja: 12.09.2025 09:59
Największe triumfy Ellison święcił w latach 90., kiedy był w centrum uwagi jako buntowniczy wizjoner z Doliny Krzemowej, rywalizujący z Billem Gatesem i Microsoftem. Teraz znów jest uważnie słuchany
Przez lata Ellison pozostawał w cieniu Muska i innych gigantów: Marka Zuckerberga z Mety, Tima Cooka z Apple’a czy Jensena Huanga z Nvidii. Ale 10 września sytuacja zmieniła się błyskawicznie. Majątek Ellisona – dzięki rajdowi giełdowemu Oracle – wzrósł o 101 mld dolarów, do 393 mld, co na kilka godzin dało mu tytuł najbogatszego człowieka na świecie według Bloomberga. Źródłem tej eksplozji był jego ponad 40-proc. pakiet akcji w Oracle, która to firma zyskała niemal bilionową wycenę po tym, jak przedstawiła rewelacyjne prognozy biznesu chmurowego i zapowiedziała serię gigantycznych kontraktów związanych ze sztuczną inteligencją. Firmy chcą zabezpieczyć ogromne moce obliczeniowe potrzebne do utrzymania przewagi w wyścigu AI. A te oferuje Oracle. To zaś może oznaczać, że w najbliższym czasie Ellison nie tylko chwilowo, ale już na długo odbierze Muskowi tytuł numer jeden.
Największe triumfy Ellison święcił w latach 90., kiedy był w centrum uwagi jako buntowniczy wizjoner z Doliny Krzemowej, rywalizujący z Billem Gatesem i Microsoftem. W ostatnich latach zaszył się na swojej wyspie na Hawajach, skąd pływa po Pacyfiku superjachtem „Musashi”.
Ograniczył też działalność operacyjną w firmie. Po tym, jak przez 37 lat był prezesem Oracle, w 2014 roku przeszedł na stanowisko dyrektora ds. technologii, czyli odpowiada za kierunki technologiczne firmy, strategię rozwoju produktów i nadzór nad innowacjami. Jest także przewodniczącym rady dyrektorów. Firmą formalnie kieruje Safra Catz (a wcześniej również Mark Hurd), ale Ellison wciąż ma decydujący głos przy strategicznych decyzjach – jak ta o przeniesieniu siedziby do Austin w Teksasie, gdzie koszty i podatki są niższe.
Na lata stracił status gwiazdy na rzecz Muska czy Tima Cooka, którzy przyciągali uwagę światem rakiet i gadżetów. Ale obecny boom na sztuczną inteligencję zupełnie zmienił sytuację.
Larry Ellison, który zbił fortunę na oprogramowaniu jeszcze w latach 70., nie miał łatwego startu. Urodził się w cieszącym się złą sławą nowojorskim Bronksie 17 sierpnia 1944 r., jako syn samotnej matki Florence Spellman. Studiował w Chicago, ale przerwał naukę po śmierci swojej matki adopcyjnej. W 1966 roku, w wieku 22 lat, przeprowadził się do Berkeley w Kalifornii, gdzie rodziła się Dolina Krzemowa. Pracował w różnych firmach, m.in. w Wells Fargo, Amdahl, producencie komputerów mainframe, gdzie zdobył umiejętności programistyczne czy w Ampex, w której poznał inżyniera Boba Minera. Wraz z nim i Edem Oatesem w 1977 roku założyli Software Development Laboratories (z kapitałem zakładowym 2 tys. dolarów), w której liderem został Ellison. Pod wpływem artykułu naukowego Edgara F. Codda z IBM uznał, że przyszłością jest tzw. relacyjny model baz danych. Pierwszym dużym klientem była… CIA, dla której stworzyli system baz danych o kodowej nazwie „Oracle” – i ta nazwa już została.
W 1986 roku firma weszła na giełdę, ale w cztery lata później niemal zbankrutowała z powodu błędnego księgowania przychodów, co doprowadziło do strat i zwolnień. Larry Ellison przyznał wtedy, że kryzys prawie „zatopił” spółkę. Swój styl zarządzania nazywał wtedy „management by ridicule” („zarządzanie przez wyśmiewanie”). Po kryzysie firmy tłumaczył: „Oracle jest zarządzany przez nastolatków. Włącznie ze mną.”
W 1992 r. premiera Oracle7 przywróciła firmie stabilność, a boom internetowy i zamówienia na bazy danych od tysięcy start-upów spowodowały, że firma wystrzeliła. W 2005 r. przejęła PeopleSoft, w 2010 r. Sun Microsystems. Zainwestowała miliardy w chmurę, walcząc z Microsoftem, Google i Amazonem. Ale to rozwój sztucznej inteligencji okazał się zbawienny dla firmy, która zawarła lukratywne kontrakty m.in. z OpenAI, xAI czy SoftBankiem. Oracle stał się filarem infrastruktury AI. – Sztuczna inteligencja to znacznie większa sprawa niż rewolucja przemysłowa, elektryczność czy wszystko, co było wcześniej – powiedział Ellison w lutym w rozmowie z byłym premierem Wielkiej Brytanii, Tonym Blairem. Wierzy, że AI zapoczątkuje erę „obfitości i harmonii”.
Larry Ellison to nie tylko Oracle. Inwestował wielokrotnie w rokujące spółki technologiczne i nieruchomości. Wyłożył pieniądze m.in. na Salesforce, Leapfrog, ale i Theranos, który akurat nie był dobrym strzałem. Okazał się oszustwem – mamił inwestorów rzekomą zminiaturyzowaną maszyną do pobierania krwi. Ale już pakiet akcji NetSuite kupiony w 1998 r. za 125 mln dolarów Ellison sprzedał za 3,5 mld w 2016 roku firmie… Oracle.
Portfel nieruchomości Ellisona obejmuje rezydencje w Malibu, Palm Beach i Rhode Island, ale najgłośniejszy był zakup w 2012 roku szóstej co do wielkości hawajskiej wyspy Lanai, którą przekształcił w kurort dla bogatych turystów i wielką ekologiczną farmę, czym wszedł w konflikt z lokalnymi mieszkańcami.
Ellison konsekwentnie łączy pasję do technologii z hedonizmem i potrzebą wielkości. Uwielbia luksus i otaczanie się pięknymi rzeczami, najchętniej w stylu japońskim. Wydał nawet 70 milionów dolarów na budowę japońskiej rezydencji w stylu cesarskim pod Palo Alto w Kalifornii, do której przylatuje ze swoją szóstą, o 47 lat młodszą żoną. Kolekcjonuje też zegarki Richarda Mille warte od setek tysięcy po miliony dolarów. W 2009 roku kupił turniej tenisowy Indian Wells za 100 milionów dolarów.
Choć ma już 81 lat, dopiero niedawno zaczął angażować swoje dzieci w budowę rodzinnego imperium. Syn David kieruje konglomeratem medialnym Paramount Skydance (do grupy należą m.in. CBS, MTV i Paramount Pictures), w którym ma połowę udziałów. Z kolei jego córka, Megan, jest nominowaną do Oscara producentką filmową i założycielką wytwórni Annapurna Pictures („Wróg numer jeden” czy „American Hustle”). Ellison podpisał Giving Pledge w 2010 r., obiecując oddać 95 proc. swojego majątku na cele charytatywne. Bo ma swoje drugie oblicze, filantropa. Przekazał np. 200 mln dol. na centrum onkologiczne Uniwersytetu Południowej Kalifornii w 2016 r., które przemianowano na Ellison Institute of Technology. Wielokrotnie podkreślał, że jego celem jest „ulepszanie świata”, choć sam dodał: „Nie mylcie tego z altruizmem. To egoizm. Nazwijcie to oświeconym egoizmem.”
W 2022 roku Ellison zainwestował miliard dolarów w przejęcie Twittera przez Elona Muska, bo jak wtedy powiedział: „to będzie kupa zabawy”. Ale chodziło o coś innego. Ellison współpracuje z Muskiem, który uważa go za swego przyjaciela i mentora, jak napisał w biografii Muska Walter Isaacson. W podcaście z senatorem Teksasu Tedem Cruzem, Musk został zapytany, kogo uważa za najmądrzejszego człowieka, jakiego kiedykolwiek spotkał. „Powiem tak: Larry Ellison jest jednym z najmądrzejszych ludzi” – odpowiedział.
Założyciel Oracle ma udziały w Tesli i zasiadał w jej radzie nadzorczej. Ale Ellison ma też jeszcze bardziej wpływowego przyjaciela – prezydent Donalda Trumpa. Bywał na kolacjach w Mar-a-Lago, spotykał się też z prezydentem w Gabinecie Owalnym. Gdy Trump wielokrotnie opóźniał wykonanie wyroku Sądu Najwyższego nakazującego sprzedaż TikToka albo jego blokadę w USA, Oracle pojawiło się jako główny kandydat do zakupu popularnej aplikacji. W styczniu Ellison uczestniczył w Białym Domu w ogłoszeniu projektu Stargate (obok Sama Altmana z OpenAI i Masayoshiego Sona z SoftBanku), budowy centrów danych dla sztucznej inteligencji o wartości pół biliona dolarów. Zapytano wówczas Trumpa, czy Elon Musk mógłby kupić TikToka, na co odpowiedział: „Chciałbym, żeby Larry też go kupił.” — Wszystkie te elementy zaczynają się układać w coś, co jeszcze nie jest do końca jasne, poza jednym: rodzina Ellisonów będzie w centrum — komentował wówczas Richard Greenfield, analityk mediów z LightShed Partners, cytowany przez „The New York Times”.
– Larry Ellison to ktoś daleko wykraczający poza technologię – to taki CEO wszystkiego – mówił Trump na konferencji prasowej dzień po inauguracji. – To niesamowity człowiek i niesamowity biznesmen.
Ellison utrzymuje bliskie relacje z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu i wspiera izraelską armię za pośrednictwem organizacji non-profit Friends of the Israel Defense Forces. Według Bloomberga Ellison wielokrotnie gościł Netanjahu w swojej posiadłości na Lanai.
Bez wątpienia ma o sobie wysokie mniemanie. Jego biografia pióra Mike’a Wilsona nosiła tytuł: „The Difference Between God and Larry Ellison: God Doesn’t Think He’s Larry Ellison” (Różnica między Bogiem a Larrym Ellisonem: Bóg nie uważa, że jest Larrym Ellisonem).
