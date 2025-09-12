Przez lata Ellison pozostawał w cieniu Muska i innych gigantów: Marka Zuckerberga z Mety, Tima Cooka z Apple’a czy Jensena Huanga z Nvidii. Ale 10 września sytuacja zmieniła się błyskawicznie. Majątek Ellisona – dzięki rajdowi giełdowemu Oracle – wzrósł o 101 mld dolarów, do 393 mld, co na kilka godzin dało mu tytuł najbogatszego człowieka na świecie według Bloomberga. Źródłem tej eksplozji był jego ponad 40-proc. pakiet akcji w Oracle, która to firma zyskała niemal bilionową wycenę po tym, jak przedstawiła rewelacyjne prognozy biznesu chmurowego i zapowiedziała serię gigantycznych kontraktów związanych ze sztuczną inteligencją. Firmy chcą zabezpieczyć ogromne moce obliczeniowe potrzebne do utrzymania przewagi w wyścigu AI. A te oferuje Oracle. To zaś może oznaczać, że w najbliższym czasie Ellison nie tylko chwilowo, ale już na długo odbierze Muskowi tytuł numer jeden.

Największe triumfy Ellison święcił w latach 90., kiedy był w centrum uwagi jako buntowniczy wizjoner z Doliny Krzemowej, rywalizujący z Billem Gatesem i Microsoftem. W ostatnich latach zaszył się na swojej wyspie na Hawajach, skąd pływa po Pacyfiku superjachtem „Musashi”.

Ograniczył też działalność operacyjną w firmie. Po tym, jak przez 37 lat był prezesem Oracle, w 2014 roku przeszedł na stanowisko dyrektora ds. technologii, czyli odpowiada za kierunki technologiczne firmy, strategię rozwoju produktów i nadzór nad innowacjami. Jest także przewodniczącym rady dyrektorów. Firmą formalnie kieruje Safra Catz (a wcześniej również Mark Hurd), ale Ellison wciąż ma decydujący głos przy strategicznych decyzjach – jak ta o przeniesieniu siedziby do Austin w Teksasie, gdzie koszty i podatki są niższe.

Na lata stracił status gwiazdy na rzecz Muska czy Tima Cooka, którzy przyciągali uwagę światem rakiet i gadżetów. Ale obecny boom na sztuczną inteligencję zupełnie zmienił sytuację.