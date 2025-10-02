Reklama

200 mld dolarów w miesiąc. Najbogatsi rosną, ale jeden traci

Elon Musk i Larry Ellison zarobili dziesiątki miliardów w zaledwie miesiąc. Ale nie każdy miliarder może świętować – jeden z nich stracił fortunę.

Publikacja: 02.10.2025 14:34

Foto: Bloomberg

Paweł Rożyński

Amerykańskie giełdy osiągnęły we wrześniu nowe rekordowe poziomy. Zyskali na tym głównie technologiczni potentaci z USA. Ale trzech z dziesięciu najbogatszych ludzi na świecie i tak jest dziś uboższych niż miesiąc temu – podliczył magazyn „Forbes”.

Musk blisko pół biliona. Ellison i Huang też zyskali fortuny

Dziesięciu najbogatszych ludzi świata łącznie wzbogaciło się we wrześniu o 201 miliardów dol., w miarę jak amerykańskie rynki akcji notowały kolejne rekordy. W sumie ta elitarna grupa z listy miliarderów „Forbesa” jest obecnie warta 2,3 biliona dolarów (stan na 1 października). Wszyscy poza trzema zwiększyli swój majątek w porównaniu z końcem sierpnia.

Dwaj najbogatsi ludzie na świecie, Elon Musk i Larry Ellison, byli też największymi beneficjentami wzrostów – odpowiadają za prawie trzy czwarte całego wzrostu majątków w czołowej dziesiątce. Fortuna Muska powiększyła się o 75,2 miliarda dolarów dzięki temu, że akcje Tesli poszły w górę o 33 proc. To pozwoliło mu utrzymać pozycję numer 1 już 17. miesiąc z rzędu. Musk wyraźnie sobie pomógł, kupując akcje Tesli o wartości blisko miliarda dolarów, co zostało odebrane jako mocny sygnał zaufania do firmy i jej perspektyw i zachęciło innych do kupna. Z majątkiem wartym 491 miliardów dolarów Musk jest o krok od zostania pierwszą osobą w historii, której fortuna przekroczy pół biliona dolarów.

Powiększył także przewagę nad zajmującym drugie miejsce Ellisonem do 149 miliardów dolarów, mimo że współzałożyciel Oracle wzbogacił się o 70,9 miliarda dolarów dzięki 24-procentowemu wzrostowi akcji jego firmy. Ta święci triumfy dzięki wielkim zamówieniom na sprzęt dla wielkich centrów przetwarzania danych, które wyrastają jak grzyby po deszczu w celu szkolenia sztucznej inteligencji.

Bezos, Zuckerberg i Buffett na minusie

Współzałożyciel Nvidii, największego producenta chipów AI, Jensen Huang był jedynym członkiem czołowej dziesiątki, który awansował w rankingu – i jednym z trzech, u których zaszła jakakolwiek zmiana miejsca. Awansował o dwie pozycje na 7. miejsce, gdy akcje jego producenta chipów wzrosły o 7 proc., powiększając jego majątek o 10,7 miliarda dolarów. To wystarczyło, by wyprzedził jedyną osobę nie będącą Amerykaninem w zestawieniu – króla dóbr luksusowych, Francuza Bernarda Arnaulta (LVMH) oraz byłego szefa Microsoftu Steve’a Ballmera. Obaj spadli odpowiednio na 8. i 9. miejsce, choć ich majątki także lekko wzrosły w ostatnim miesiącu.

Czwarty najbogatszy człowiek na świecie, Jeff Bezos, był największym przegranym – akcje Amazona spadły o 4 proc. (przez słabsze wyniki segmentu chmurowego i zapowiedzi kosztownych inwestycji), co uszczupliło fortunę założyciela spółki o 8,4 miliarda dolarów. Mark Zuckerberg (3. miejsce) i Warren Buffett (10. miejsce) również stracili – odpowiednio 1,5 miliarda i 200 milionów dolarów. Forbes śledzi majątki miliarderów na świecie od 1987 r.

Źródło: rp.pl

Osoby Technologie Elon Musk Jeff Bezos

