200 mld dolarów w miesiąc. Najbogatsi rosną, ale jeden traci

Amerykańskie giełdy osiągnęły we wrześniu nowe rekordowe poziomy. Zyskali na tym głównie technologiczni potentaci z USA. Ale trzech z dziesięciu najbogatszych ludzi na świecie i tak jest dziś uboższych niż miesiąc temu – podliczył magazyn „Forbes”.

Musk blisko pół biliona. Ellison i Huang też zyskali fortuny

Dziesięciu najbogatszych ludzi świata łącznie wzbogaciło się we wrześniu o 201 miliardów dol., w miarę jak amerykańskie rynki akcji notowały kolejne rekordy. W sumie ta elitarna grupa z listy miliarderów „Forbesa” jest obecnie warta 2,3 biliona dolarów (stan na 1 października). Wszyscy poza trzema zwiększyli swój majątek w porównaniu z końcem sierpnia.

Dwaj najbogatsi ludzie na świecie, Elon Musk i Larry Ellison, byli też największymi beneficjentami wzrostów – odpowiadają za prawie trzy czwarte całego wzrostu majątków w czołowej dziesiątce. Fortuna Muska powiększyła się o 75,2 miliarda dolarów dzięki temu, że akcje Tesli poszły w górę o 33 proc. To pozwoliło mu utrzymać pozycję numer 1 już 17. miesiąc z rzędu. Musk wyraźnie sobie pomógł, kupując akcje Tesli o wartości blisko miliarda dolarów, co zostało odebrane jako mocny sygnał zaufania do firmy i jej perspektyw i zachęciło innych do kupna. Z majątkiem wartym 491 miliardów dolarów Musk jest o krok od zostania pierwszą osobą w historii, której fortuna przekroczy pół biliona dolarów.

Powiększył także przewagę nad zajmującym drugie miejsce Ellisonem do 149 miliardów dolarów, mimo że współzałożyciel Oracle wzbogacił się o 70,9 miliarda dolarów dzięki 24-procentowemu wzrostowi akcji jego firmy. Ta święci triumfy dzięki wielkim zamówieniom na sprzęt dla wielkich centrów przetwarzania danych, które wyrastają jak grzyby po deszczu w celu szkolenia sztucznej inteligencji.