iRobot, znany przede wszystkim z wprowadzenia na rynek odkurzacza Roomba na początku XXI wieku, zostanie przejęty przez spółkę zależną swojego głównego dostawcy, chińskiej spółki Picea Robotics.

Reklama Reklama

iRobot dla Chińczyków

Producent robotów sprzątających notowany na giełdzie w USA, poinformował, że złożył wniosek o ogłoszenie upadłości w ramach postępowania upadłościowego na podstawie Rozdziału 11 w ramach umowy restrukturyzacyjnej. W ostatnich latach zyski iRobota znalazły się pod presją z powodu problemów z łańcuchem dostaw i wzrostu popularności tańszych konkurentów także z Chin, jak Xiaomi. Firma ostrzegła na początku tego miesiąca, że grozi jej bankructwo. Prezes iRobot, Gary Cohen, powiedział, że umowa z Picea wzmocni pozycję finansową firmy.

– Łącząc innowacyjność, projektowanie zorientowane na klienta oraz badania i rozwój iRobot z historią innowacji, produkcji i doświadczeniem technicznym Picea, wierzymy, że iRobot będzie dobrze przygotowany do kształtowania kolejnej ery robotyki inteligentnego domu – wyjaśnił.

Informacja o przejęciu wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród konsumentów, co potwierdzają dane z Google Trends. Zgodnie z nimi dzisiaj w USA temat iRobot jest na podium haseł najmocniej zyskujących na popularności. W Polsce. widać wzrost wyszukiwania tego hasła o 650 proc., a jego popularność nadal rośnie.