Chińczycy przejmują giganta robotyki z USA. Obawy o inwigilację

Amerykańska firma produkująca roboty odkurzające Roomba złożyła wniosek o upadłość i zgodziła się na przejęcie przez jednego ze swoich chińskich dostawców. Klienci są poruszeni zmianą właściciela.

Publikacja: 15.12.2025 13:41

Firma iRobot, założona w 1990 roku przez trzech robotyków z Massachusetts Institute of Technology, b

Firma iRobot, założona w 1990 roku przez trzech robotyków z Massachusetts Institute of Technology, była pionierem w dziedzinie produktów robotycznych dla konsumentów

Foto: Bloomberg

Piotr Mazurkiewicz

iRobot, znany przede wszystkim z wprowadzenia na rynek odkurzacza Roomba na początku XXI wieku, zostanie przejęty przez spółkę zależną swojego głównego dostawcy, chińskiej spółki Picea Robotics.

iRobot dla Chińczyków

Producent robotów sprzątających notowany na giełdzie w USA, poinformował, że złożył wniosek o ogłoszenie upadłości w ramach postępowania upadłościowego na podstawie Rozdziału 11 w ramach umowy restrukturyzacyjnej. W ostatnich latach zyski iRobota znalazły się pod presją z powodu problemów z łańcuchem dostaw i wzrostu popularności tańszych konkurentów także z Chin, jak Xiaomi. Firma ostrzegła na początku tego miesiąca, że grozi jej bankructwo. Prezes iRobot, Gary Cohen, powiedział, że umowa z Picea wzmocni pozycję finansową firmy.

Czytaj więcej

Rok 2025 na świecie. Najczęściej wyszukiwane hasła w internecie
IT
Tego szukaliśmy w sieci w 2025 r. Co wbudziło największe zainteresowanie na świecie?

– Łącząc innowacyjność, projektowanie zorientowane na klienta oraz badania i rozwój iRobot z historią innowacji, produkcji i doświadczeniem technicznym Picea, wierzymy, że iRobot będzie dobrze przygotowany do kształtowania kolejnej ery robotyki inteligentnego domu – wyjaśnił.

Informacja o przejęciu wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród konsumentów, co potwierdzają dane z Google Trends. Zgodnie z nimi dzisiaj w USA temat iRobot jest na podium haseł najmocniej zyskujących na popularności. W Polsce. widać wzrost wyszukiwania tego hasła o 650 proc., a jego popularność nadal rośnie.

Dlaczego Amazon nie kupił producenta Roomby?

Umowa z firmą Picea została zawarta trzy lata po tym, jak Amazon po raz pierwszy zaoferował kupno iRobota za 1,4 mld dol. w ramach starań o wzmocnienie portfolio produktów technologii konsumenckiej, takich jak inteligentne głośniki Alexa i dzwonki do drzwi Ring. Jednak ostatecznie umowa została zablokowana z powodu sporu z unijnymi organami ochrony konkurencji.

Czytaj więcej

Prezes Amazona Jeff Bezos
Globalne Interesy
Amazon kupuje odkurzacze. Gigant e-commerce chce teraz opanować domy

iRobot otrzymał 94 mln dol. odszkodowania z tytułu fiaska transakcji, ale część tej kwoty została przeznaczona na opłacenie usług doradczych i spłatę części pożyczki od funduszu private equity Carlyle. W zeszłym miesiącu filia Picea w Hongkongu przejęła pozostałą część długu.

Przejęcie firmy przez chińską firmę może ponownie wzbudzić obawy dotyczące inwigilacji. Próba przejęcia iRobot przez Amazona wzbudziła obawy wśród obrońców prywatności, że firma technologiczna uzyska dostęp do planów mieszkań użytkowników za pomocą funkcji mapowania odkurzacza.

Plan upadłościowy pozwoli iRobotowi pozostać firmą działającą i nadal wywiązywać się ze swoich zobowiązań wobec pracowników oraz dokonywać pełnych płatności na rzecz dostawców i innych wierzycieli, poinformowała firma w oświadczeniu.

Firma iRobot, założona w 1990 r. przez trzech robotyków z Massachusetts Institute of Technology, była pionierem w dziedzinie produktów robotycznych dla konsumentów.

Wiele ostatnich wersji Roomby zawierało funkcje sterowane za pośrednictwem aplikacji tej marki. Firma poinformowała, że ogłoszenie upadłości nie powinno zakłócić działania aplikacji, łańcuchów dostaw ani wsparcia produktu.

Źródło: rp.pl

Chiny Technologie Robotyka Przejęcia iRobot
